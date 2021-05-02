MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİyi Parti-HDP arasında yüksek tansiyon
GeriGündem İyi Parti-HDP arasında yüksek tansiyon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 02.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İyi Parti-HDP arasında yüksek tansiyon

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İyi Parti-HDP arasında yüksek tansiyon

HDP Merkez Yürütme Kurulu’nca 1915 olaylarının ‘soykırım’ olarak nitelenip ‘yüzleşme’ çağrısında bulunulmasının ardından muhalefet kanadında başlayan iç gerilim büyüdü.

CHP ve HDP’li sözcüler arasında “Emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset” suçlamasıyla başlayan tartışmaya İYİ Parti tarafı da katıldı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “HDP’nin soykırım iftirasıyla ahlaksız bir teklif yaptığını” söyledi. Ağıralioğlu, “Soykırım iftirası atan HDP! Size mevcut isimleriniz değil, Antranik, Tehliryan gibi Taşnakçı isimleri yakışır. Size Selahaddin, Hasip isimleri değil, katliam yapan Taşnakçıların isimleri yakışır. Eğer yüzleşmeden bahsedecekseniz önce PKK denilen alçaklıkla yüzleşeceksiniz” dedi.

HDP: HAVLAMIŞ

Bu açıklamanın ardından HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’nun tek cümlelik paylaşımı geldi. Kenanoğlu, Twitter hesabından, “Yavuz it havlamış yine..!” paylaşımı yaptı. Kenanoğlu, mesajına gelen tepkiler üzerine yeni bir paylaşımda bulundu. HDP milletvekili, ikinci mesajında, “Yavuz İt’ bir kavramdır. Türkçeyi Türk atasözlerini bilenler bunu bilir. Bir kişiyi değil bir tanımı ifade eder. Bu tanıma uyduğunu düşünen herkes üzerine alınabilir” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi