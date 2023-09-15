İYİ Parti GİK, kritik kararı böyle aldı

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Toplantıda CHP’nin ittifak yapma tarzından dolayı rahatsızlık duyulduğu ifade edilerek şunlar aktarıldı:



TÜRKİYE’Yİ KAZANABİLDİK Mİ: Kendi adaylarımızla seçime katılmamızın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. ‘İstanbul, Ankara’yı kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz’ diyenler oluyor. 2019’da kazandık, Türkiye’yi kazanabildik mi?



NEZAKETEN BİLGİ VERİLEBİLİRDİ: CHP’nin ittifak arzusu olsaydı, iki adayı (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) ilan etmeden önce nezaketen bilgi verilirdi.”



DÖRT ÜYENİN İSTANBUL VE ANKARA İTİRAZI: Dört GİK üyesi ise, İstanbul ve Ankara özelinde CHP ile ittifakın düşünülmesini önerdi.