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İYİ Parti GİK, kritik kararı böyle aldı

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#İyi Parti #Seçim#Gik
İYİ Parti GİK, kritik kararı böyle aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 07:00

İYİ Parti’nin önceki gün “81 ilde kendi adayı ile yerel seçime girme” kararının alındığı kritik Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı, yaklaşık dört saat sürdü. Edinilen bilgilere göre, Genel Başkan Akşener’in “Herkes özgürce fikrini söylesin” diyerek açılışını yaptığı toplantıda yaklaşık 20 GİK üyesi fikrini söyledi. Görüş bildiren üyelerin çoğunluğunun da “CHP’ye olan güvensizliklerini” dile getirdiği öğrenildi.

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Toplantıda CHP’nin ittifak yapma tarzından dolayı rahatsızlık duyulduğu ifade edilerek şunlar aktarıldı:

TÜRKİYE’Yİ KAZANABİLDİK Mİ: Kendi adaylarımızla seçime katılmamızın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. ‘İstanbul, Ankara’yı kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz’ diyenler oluyor. 2019’da kazandık, Türkiye’yi kazanabildik mi?

NEZAKETEN BİLGİ VERİLEBİLİRDİ: CHP’nin ittifak arzusu olsaydı, iki adayı (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) ilan etmeden önce nezaketen bilgi verilirdi.”

DÖRT ÜYENİN İSTANBUL VE ANKARA İTİRAZI: Dört GİK üyesi ise, İstanbul ve Ankara özelinde CHP ile ittifakın düşünülmesini önerdi.

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#İyi Parti #Seçim#Gik

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