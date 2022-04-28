Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Meselemiz hürriyet için dik durabilmek

#Meral Akşener#İYİ Parti#Osman Kavala
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Meselemiz hürriyet için dik durabilmek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bugün meselemiz, Osman Kavala değildir; milletimizin her ferdinin, engellenemez temel haklarının, hürriyetlerinin, insanca yaşama arayışının elinden alınmasıdır” dedi.

Haberin Devamı

Akşener, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

ORTAK NOKTAMIZ

“Bugün milli birliğimiz AK Parti iktidarı eliyle gün be gün zayıflatılıyor. İnsanlarımız gün be gün ayrıştırılıyor, kutuplaştırılıyor. İşte 6 siyasi parti olarak buluşmamızın ortak noktası da tam olarak budur. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in esasları hakkında fikir birliğine sahibiz. Demokrasinin işletilmesi, Türkiye’nin bir hukuk devleti olması ve kuvvetler ayrılığının tesis edilmesi konularında fikir birliğine sahibiz.

‘GEZİ DİRENİŞİ’

Gezi, ülkücüsünden solcusuna, dindarından sekülerine, kadınından erkeğine, gençlerimizin o dönem, müstemleke rejimine karşı sergilediği bir duruş, bir direniştir. Gezi direnişi milli şuurun da ayağa kalkmasıdır. Akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk evladı istibdata boyun eğmez.

Haberin Devamı

Osman Kavala davası, toplum vicdanına ve millet varlığına hançer vuran, binlerce yargı trajedisinden sadece bir tanesidir. Bugün, meselemiz Osman Kavala değildir. Çünkü Osman Kavala, mevcut yasalarla zaten aklanmış, mahkeme bile bunu kabul etmiştir. Bugün meselemiz; milletimizin her bir ferdinin, engellenemez temel haklarının, hürriyetlerinin, insanca yaşama arayışının elinden alınmasıdır. Bugün meselemiz; istibdat karşısında, hürriyet için dik durabilme meselesidir. Çünkü 1908’de istibdata karşı koyan ruh neyse, Gezi de odur.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meral Akşener#İYİ Parti#Osman Kavala

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard