İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Meselemiz hürriyet için dik durabilmek

Haberin Devamı

Akşener, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

ORTAK NOKTAMIZ

“Bugün milli birliğimiz AK Parti iktidarı eliyle gün be gün zayıflatılıyor. İnsanlarımız gün be gün ayrıştırılıyor, kutuplaştırılıyor. İşte 6 siyasi parti olarak buluşmamızın ortak noktası da tam olarak budur. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in esasları hakkında fikir birliğine sahibiz. Demokrasinin işletilmesi, Türkiye’nin bir hukuk devleti olması ve kuvvetler ayrılığının tesis edilmesi konularında fikir birliğine sahibiz.

‘GEZİ DİRENİŞİ’

Gezi, ülkücüsünden solcusuna, dindarından sekülerine, kadınından erkeğine, gençlerimizin o dönem, müstemleke rejimine karşı sergilediği bir duruş, bir direniştir. Gezi direnişi milli şuurun da ayağa kalkmasıdır. Akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk evladı istibdata boyun eğmez.

Haberin Devamı

Osman Kavala davası, toplum vicdanına ve millet varlığına hançer vuran, binlerce yargı trajedisinden sadece bir tanesidir. Bugün, meselemiz Osman Kavala değildir. Çünkü Osman Kavala, mevcut yasalarla zaten aklanmış, mahkeme bile bunu kabul etmiştir. Bugün meselemiz; milletimizin her bir ferdinin, engellenemez temel haklarının, hürriyetlerinin, insanca yaşama arayışının elinden alınmasıdır. Bugün meselemiz; istibdat karşısında, hürriyet için dik durabilme meselesidir. Çünkü 1908’de istibdata karşı koyan ruh neyse, Gezi de odur.”