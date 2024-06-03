İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan CHP'ye vekil transferi tepkisi

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CNN TÜRK'ü kabul etti. O görüşmede önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'la görüşme olacak mı? CHP ile ilişkileri bundan sonra ne olacak? İYİ Parti'den CHP'ye geçen vekil transferleri için Dervişoğlu ne diyor ve FETÖ ile mücadele... Bu konuda İYİ Parti neler bekliyor? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya aktardı. CNN TÜRK Parlamento Muhabiri Melike Görür de oradaydı.

CNN TÜRK ANKARA TEMSİLCİSİ DİCLE CAVONA ŞU İFADELERLE AKTARDI;

Antalya Milletvekili Aykut Kaya'ya yarın CHP grubunda rozet takılacağı yönünde duyum var. CHP ile İYİ Parti arasındaki ilişkiler için bir kırılma noktası olabilir. Müsavat Dervişoğlu "Yarın grup toplantısında yapacaklarına bakarak bir yol haritası çizeceğiz. Bütün bu yaptıklarını nasıl izah edecek? TBMM'de siyasi ahlakla ilgili önerileri kendi milletvekilleri tarafından konuşulurken siyasi ahlakla bağdaşmayan uygulamalara imza atmaya çalışmak kabullenilemez. Bir de bunun üstüne tüy dikerlerse söyleyecek lafımız olacak.'' dedi.

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İYİ PARTİ'DEN BAŞKA İSİMLER DE TRANSFER OLUR MU? BÖYLE BİR ENDİŞESİ VAR MI?

Dervişoğlu "Yüksek boyutta olduğunu zannetmiyorum. Öyle bir endişem yok. Şu sayıda vekil gider türünden bir endişem yok." dedi. "Bir vekil kendisini milletvekili yapan değerler bütününü özümsememişse kararını özgürce verir. Ama siyasi parti tarafından dizayn edilmeye kalkışılırsa, gelecek planına dönüşürse, karşı hamle kaçınılmaz olur." çıkışını yaptı. "Acemiliğine veriyorum bazı arkadaşların, çok bilen çok yanılır, çok konuşan çok hata yapar." mesajını verdi.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞMESİNDE BU KONULARDAKİ RAHATSIZLIĞINI İLETTİ Mİ?

Müsavat Dervişoğlu "O zaman yoktu birdenbire aklına düştü. Tehditkar değildim. Bizim için giden de kayıp değil.'' dedi. Ama İYİ Parti için bu süreç belli ki CHP ile ilgili yol haritasını da şekillendirecek.

''Özel'e görüşmede Türkiye'nin geleceği söz konusu olduğunda hayata baktığımız pencerenin aynı olduğunu düşündüğümüzü söyledik. Kırılma noktalarında baktığımız yerden baksanız iyi olur demek oluyor bu. Nasıl yorumladılar bilemem.'' ifadesini kullandı. Normalleşme-yumuşama girişim ve söylemlerine eleştiri getiren Dervişoğlu bunun siyaseti daha da kutuplaştıracağı iddiasında "Kutuplaşma yoluyla normalleşme sergilenmeye çalışılıyor." dedi.

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''Benzer bir kutuplaşmanın farklı bir alanda yaşatılmaya çalışıldığını görüyorum. Muhalefeti, iktidarı tekleştirmek, vuruşturmak da bir kutuplaştırma yöntemi.'' ifadesini kullandı. Yani bu girişimlerin siyaseti CHP ve AK Parti eksenine oturtma gayreti olarak gördüğünün mesajını verdi.

''Kutuplaşma sorununu çözmesi gereken de muhalefet değil buna kim sebep olduysa, hangi gerekçe ile yaptıysa onların yapması lazım." mesajını verdi. Sıkıntının sistemden kaynaklandığını vurguladı.

PEKİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA MEVCUT SİSTEM ÜZERİNDEN MÜZAKEREYE AÇIK MI İYİ PARTİ?

''Siyasette kapı ne tam kapatılır ne tam açılır'' dedi. ''Bir şey görmeden karara bağlayamayız. Önümüze bir teklif gelir... Ne getireceklerini bilmiyorum. Hiçbir zehir teneke kutuda sunulmaz. Mücevher kutusunda zehir sunarlarsa açmayız biz. Kırmızı çizgimiz Atatürk ve Cumhuriyetin kuruluş ilkeleri.'' diye de vurguladı.

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ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

''İlk bana sorulduğunda yeni seçilmiş genel başkandım. Tebrik için gelirse iadei ziyarete mutlaka giderim. Sayın Cumhurbaşkanı Liderler Zirvesi yapar davet ederse icabet ederim. Sayın Cumhurbaşkanı Liderler Zirvesi yapmaz bütün liderlerle ayrı ayrı görüşeceğini söylerse daveti karşılıksız bırakmam.'' dedi. Ama şu ana kadar bir randevulaşma olmadığını da ekledi.

YUNUS PAKSOY'A FÖTECÜ SALDIRI

Yunus Paksoy'a FETÖ saldırısı için bir kez daha CNN TÜRK'e geçmiş olsun dileklerini ileten Müsavat Dervişoğlu;

"Ben o yapıyı 1980 yılından beri bir istihbarat örgütü olarak görüyorum. Türkiye'ye düşman, büyük bir bütçe ile yönetildiğine inanıyorum. Kendi içlerinde bu bütçeden ötürü sorun yaşandığı muhtemeldir. Bir istihbarat örgütü olması münasebeti ile ölüleri saklama, yok etme, yeni insanlar peydahlama yeteneklerinin olacağının söz konusu olduğunu düşünürüm. Gülen'e ne oldu merakım yok. Benim kafamda 80'lerden beri zaten yok hükmünde." dedi.

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Dervişoğlu, "Bunlar devlete falan sızmamış ele geçirmişler. Bugün de hala operasyonlar devam ediyor. Beklentiye karşılık verecek bir temizleme yapılmamış demektir. Yargıda cemaatlerin etkinliği olabilir mi? Kolluk kuvvetlerinin içinde böyle bir şey olabilir mi? Kendimizden sonraki nesillere bırakacağımız çok kötü sonuçlar bunlar. Bu olumsuzluklar çaresiz işler değil çözümü var.'' ifadelerini kullandı. ''Radikal kararlara ihtiyaç var" mesajını verdi.

AKŞENER İLE GÖRÜŞÜYOR MU?

''Görüşüyorum. Daha dün konuştuk'' dedi. Bir akıl danışma şeklinde olmadığını da vurguladı. Ama ''Zorlanırsam ararım. Ne dersiniz diye sorarım.'' diye de ekledi. ''Akşener 2028'de Cumhurbaşkanı adayınız mıdır?'' soruma ise ''Bunlar için henüz çok erken'' yanıtını verdi.