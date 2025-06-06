İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu bayramın huzura, kardeşliğe, mutluluğa, bayram tadında yaşamaya elverişli bir zemin oluşturmaya katkı sağlamasını temenni ediyorum." dedi. Dervişoğlu, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Kabakdağı Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Dervişoğlu, Türk İslam aleminin ve insanlığın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

“DÜNYADA ÖNEMLİ SORUNLAR YAŞANIYOR”

Herkese bayram tadında nice bayramlar dileyen Dervişoğlu, "Ama biliyorum ki ülkemizde de dünyada da önemli sorunlar yaşanıyor. Çocuklarımızın yatağa aç girdiği, okula aç gittiği, emeklilerimizin tencerelerini kaynatamadığı, hanelerimizde bayram sevincinin layıkıyla yaşanamadığını da biliyoruz. Öncelikle zulüm altındaki Müslümanlara Cenabıallah'tan huzur ve refah temenni ediyorum, esaret altındaki Türklere de hürriyet diliyorum." diye konuştu.

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Dervişoğlu, herkese öncelikle huzur, güven ve mutluluğun yanında hürriyet temenni ederek, "Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin sembolize olduğu günlerdir bayramlarımız. İçeride de gördük. Birbirimizle kucaklaşırız. Küslüklerimiz varsa barıştığımız, uzak kaldıklarımız varsa kucaklaştığımız günlerdir." ifadelerini kullandı.

"BİRLİĞE, BERABERLİĞE, HUZURA VE KARDEŞLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Yaşadıkları birtakım hadiselerin bayramı bayram gibi idrak etmelerine engel olduğunu belirten Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Dedelerin torunlarına, babaların ailelerine, annelerin, anneannelerin, babaannelerin yine aile fertlerine mahcup olduğu, ekonomik sıkıntılar yüzünden de kendi görevlerini yapamadığı hissiyatı yaratan dönemler geçiriyoruz. Bütün bunların aşılması için birliğe, beraberliğe, huzura ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Bu bayramın huzura, kardeşliğe, mutluluğa, bayram tadında yaşamaya elverişli bir zemin oluşturmaya katkı sağlamasını temenni ediyorum. Milletimizin birliği, dirliği hususunda da Cenabıallah'a yalvarıp yakarıyorum. Bu olumsuz süreçlerden hem milletimizi hem bölge coğrafyasında yaşayan dindaşlarımızı koruyup muhafaza eylesin. Doğu Türkistan başta olmak üzere Türk soydaşlarımıza, Gazze başta olmak üzere Müslüman kardeşlerimize de bu bayramın yüzü suyu hürmetine Cenabıhak'tan huzur niyaz ediyorum."

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Dervişoğlu, bugün siyaset konuşmayacağını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“48 SENE ÖNCE RAHMETLİ BABAMLA BURADAYDIM”

"Bugün memleketimdeyim. 48 sene önce rahmetli babamla bir Ramazan Bayramı için buradaydım, 1977 senesinde. Bugün aradan tam 48 yıl geçmiş, 2025 yılındayız. Rahmetli babam, Ramazan Bayramı'nda buraya gelince, 'Kurban Bayramı'nda görüşmek üzere.' demişti ama ömrü vefa etmedi. Bugün bu Kurban Bayramı'nda o vazifeyi deruhte ediyorum. Fatsa'nın Kabakdağı köyü burası. Benim kendi köyüm değil ama kendimi bu köylü addettiğim için burada olduğumu bilmenizi isterim. Buranın hayatımda önemli yeri ve izleri var."