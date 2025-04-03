İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ı cezaevinde ziyaret etti

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İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Ziyaretleri sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "Hukuk ve siyasi tarih okuyanlar, Bastille Hapishanesi baskınını bilirler. Bastille Hapishanesi baskını, Fransız İhtilali döneminde yaşanmıştır. Orada da bir hapishaneden bahsedilir, Bastille Hapishanesi'nden. O hapishane, mutlak monarşinin en belirgin sembolüdür. Bastille Hapishanesi baskınında 7 tutuklu kurtarılmıştır. Ancak Bastille'in işgali ve baskını, hukuk ve demokrasi tarihine monarşinin yıkılışının öncüsü olarak geçmiştir. Dolayısıyla bugün Silivri'de inşa edilmiş düzen, Bastille Hapishanesi'ne benzetilmektedir. Bastille Hapishanesi nasıl monarşinin sembolü ise, bugün de Silivri, tek adamlığın ve otokrasinin sembolü haline dönüşmüştürk03.04.2025 16:26:24. Hukuka, demokrasiye ve adalete inanan insanların bunu kabullenmesi mümkün değildir. Her otokrasinin, her tek adam yönetiminin mutlaka bir sonu olacaktır" dedi.

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'ANAYASAL BİR HAK OLAN BOYKOT DA MÜCADELE YÖNTEMLERİNDEN BİRİDİR'

Dervişoğlu, "Hak ve hukukun gasp edildiğine inanan insanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, insani, vicdani ve tarihi bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun gereğini hem şahsen ben, hem de partim sonuna kadar yerine getirecek. Adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı direnişimizi sürdüreceğiz. Anayasal bir hak olan boykot da bu mücadele yöntemlerinden biridir. Evet, bir oyuncuyu diziden çıkarmışlar, bir diğer arkadaşla ilgili de bir gözaltı kararı vermişler. Bunlar da söylediğim gibi, tek adamlığın, otokrasisinin doğal bir sonucu gibi insanlara yutturulmaya çalışılıyor. Oysa bu tür hak gaspları, yapanlar açısından kara leke olarak anılacaktır. 'Efendim ne olur bir günlük tutukluluktan ya da üç günlük göz altından?' diye kimse düşünmesin. Çünkü bir günlük haksız tutukluluk, bin yıla bedeldir.

Dolayısıyla kimsenin siyasi ikbali uğruna ya da hırsları, beklentileri uğruna başkalarının hak ve hürriyetlerini çiğnemeye, hürriyetlerini gasp etmeye hakları yoktur. Oyuncular da böyle bir haksızlık karşısında mesleki dayanışma içinde üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirmişlerdir. Ancak bu dayanışma yalnızca meslek sınırlarında kalmamalıdır. Bir kişi, anayasal hakkını kullanarak sosyal medyada paylaşımda bulunmuşsa ve bu yüzden cezalandırılıyorsa, oyuncu arkadaşlar nasıl mesleki dayanışma gösteriyorsa, söz söyleme makamında bulunan bizler de Aybüke Pusat'ın ve onun durumunda olan herkesin yanındayız" dedi.

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SARIGÜL DE ZİYARET ETTİ

Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ ile görüşen bir diğer isim olan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise, "Kurultay öncesi Sayın Ekrem İmamoğlu, birleştirici ve kapsayıcı bir çalışma arzu ediyor. 'Yürek yüreğe olmalıyız, milletin ve adalet sisteminin güçlü olması için birlik içinde hareket etmeliyiz' diyor. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayından büyük bir birlik, beraberlik ve Türkiye'nin iktidara hazırlanacağı bir sonuç çıkmasını temenni ediyorum" dedi.