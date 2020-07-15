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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 15.07.2020 - 11:33,Son Güncelleme:

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'deki anma programına katılamayacak

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'deki anma programına katılamayacak
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koruma ekibinde bir polisin memurunun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenecek 15 Temmuz anma programına katılmayacağını duyurdu.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü münasebetiyle, millet iradesinin tecelligahı TBMM'de düzenlenecek olan anma programına, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in de katılacağını kamuoyuna duyurmuştuk. Ancak, Sayın Genel Başkanımızın koruma ekibinden bir polis memurunun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Her ne kadar sayın Genel Başkanımıza yapılan test 'negatif' çıkmışsa da, yapılan değerlendirmeler sonrası, törene katılanları riske atmamak için, törene katılmama kararı alınmıştır" denildi.

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