İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Siyasiler vatandaşın karşısında duracak

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için Yalova’ya gitti. Armutlu ilçesinde esnafı ziyaret eden Akşener, ardından ilçe meydanında halka seslendi. Farklı siyasi görüşteki seçmenlerin ötekileştirildiğini belirten Akşener, özetle şunları söyledi: “Yeniden, seçmenin velinimet olduğu, seçmenin dertleri üzerinden üretilmiş çözüm önerileriyle rekabet edildiği ve sonuçta bütün siyasilerin buraya gelip, vatandaşın karşısında durduğu yeni bir siyaset anlayışını birlikte el ele vererek inşa edeceğiz. Ben Doğru Yol Partisi’nde politika yaptım. Sayın Yaşar Okuyan, Anavatan Partisi’nde politika yaptı. Biz birbirimizi eleştirdik ama öznesi sizin üzerinizden eleştirdik.

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ATAMA ELEŞTİRİSİ

Rekabet, öznenin siz olduğu, sizin dertleriniz olduğu bir çözüm üzerinden rekabet edilirdi. Dolayısıyla kimse kimseyi teröristlikle, şuculukla buculukla suçlamaz, seçmenin karşısında hazırolda olurduk. Senin oğlun, senin kızın 92 puanla atanamazken mülakatta 58 almış arkadaşı atanıyorsa, bu bir harami düzendir. Bunun değiştirilmesi için sizinle beraber el ele verip helal oylarınızla sandıkta demokrasiyle bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz.”