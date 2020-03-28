İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Salgından ölen sağlıkçılar şehit ilan edilsin

ŞEFFAF OLMAK GEREKİYOR

“Bugün olması gereken bilim insanlarıyla tartışılıp onların tavsiyelerini karar olarak görmek, siyasi mercinin onayına gerek kalmadan yerine getirmek olmalıdır. Bu iş şeffaf olmak zorunda olunan bir iş; hasta sayısını, ölüm vakalarını, hangi şehirlerde yoğun olduğunu bilmek zorundayız.

KİŞİ BAŞI 500 LİRA VERMEK ZORUNDA

‘Kendi karantinanı yap’ dediğin zaman millet anlar; devlet benim yükümlülüklerimi karşılayacak durumda değil mi? Karantina kararı alındığı anda devlet olarak kişi başına 500 lira vermek zorundasınız. Esnafın kira stopajı ve çalıştırdığı asgari ücretliye ödediği 1200 liralık bir prim var bunları kaldıracaksınız.

ŞEHİT İLAN EDİLMELERİNİ İSTİYORUM

Korona ile mücadele ederken vefat eden yani hastasından alıp vefat eden bütün doktor hemşire ve sağlık çalışanı yani ne olursa olsun hepsinin şehit ilan edilmesi gerektiğini öneriyorum. Ailelerine de aynı terör şehidi gibi davranılması gerektiğini öneriyorum. Aynı zamanda şoför, bekçi, yani hastanelerde görev yapan ama sağlık personeli dışında kabul edilen her bir arkadaşımızın da sağlık çalışanlarına verilen primin bunlara da verilmesi lazım”