İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Hedefimiz yeni bir sistem getirmek

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6 muhalefet partisi liderinin yemekli toplantısını değerlendirirken, “Görüyoruz ki bu tablo, Cumhur İttifakı bileşenlerinin canını çok sıkıyor. Çünkü rahatları bozuldu. Siyasi bir dumur hali, Cumhur İttifakı’nı esir almış durumda. Onlar masanın şekliyle, altıyla, üstüyle, örtüsüyle, bacaklarıyla uğraşıyor; biz Türkiye’nin geleceğini, milletimizin ihtiyaçlarını konuşuyoruz” dedi.

NEDEN 3 AYRI MAAŞ

Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

“Size bir soru. Sizce bir Bakan Yardımcısı, neden üç ayrı yerden maaş alır? Memleketin gençleri, işsiz ve çaresizken; bir bakan yardımcısı, hangi vicdanla, ayda 314 bin lira maaşı cebe indirir? Bu iktidarın tek bir atanmışı, nasıl olur da, 75 asgari ücretlinin maaşını alabilir?

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Biliyorsunuz, ‘herşeyoloji’ profesörü Sayın Erdoğan kendini her şeyin uzmanı görür. Nitekim, bu arkadaşımız, son olarak, yaşam koçluğuna soyundu. Memlekette ne kadar diyetisyen varsa, an itibariyle panikte. Neymiş; geceleri, manda yoğurdunu, kestane balı, Medine hurması ve yulafla karıştırıp, öyle yiyecekmişiz. Niye? Çünkü şifaymış. Peki bu şifa, asgari ücretlinin hanesine nasıl girecek?

FARKLILIKLARA RAĞMEN

Bizim hedefimiz bu ucube sisteme son verip, yerine, Türkiye’ye yakışır bir sistemi getirmektir. Kurumsal ve fikri farklılıklarımıza rağmen, 6 siyasi parti olarak, bu yolda, çok önemli bir adım attık.



İSİM SORUYORLAR

‘Adayınız kim?’ diyorlar. Adayımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin, 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak. Ama onlar ısrarla isim konuşuyorlar.”

İYİ PARTİ’DE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

İYİ Parti yönetiminde değişikliğe gidildi. Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı’na alındı. Teşkilat Başkanlığı doğrudan Akşener’e bağlandı. Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun yerine Rıdvan Uz getirildi. Ağıraalioğlu’na partide yeni görev verilmedi. Gençlik Politikaları Doğa ve Çevre Politikaları da doğrudan Akşener’e bağlandı. Kadın Politikaları Başkanlığı’na ise Ayfer Yılmaz getirildi.