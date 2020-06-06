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ANKARA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: ‘Enis arkadaşım, teröristlikle suçlanmasını doğru bulmuyorum'

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: ‘Enis arkadaşım, teröristlikle suçlanmasını doğru bulmuyorum'
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’li Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını da eleştirdiği, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Akşener, özetle şunları kaydetti: “Enis arkadaşım. Enis’in teröristlikle, casuslukla suçlanmasını doğru bulmuyorum, inanmıyorum. Siz Enis Berberoğlu’na eğer derseniz ki ‘Sen teröristsin.’ Gerçekten terörist olanların, bunun her anlamdakini söylüyorum, terörist olanların o tanımını siz sulandırırsınız, ciddiyetsiz bir hale getirirsiniz.

SAYIN ERDOĞAN’LA KONUŞALIM

Sayın Erdoğan ‘Meral Hanım sizinle görüşebilir miyim’ dese, ‘Buyurun’ derim. Mesela Sayın Erdoğan çağırdı beni, derim ki ‘Parlamenter sisteme geçmek kaydıyla masaya otururum. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek kaydıyla buyurun oturup konuşalım.”

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