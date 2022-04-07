İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Enflasyon için ürün maliyetine odaklanın

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MERAL Akşener dün partisinin grup toplantısında şunları kaydetti: “Bu mübarek ayda huzura, bolluğa ve berekete dair bir şey var mı? Maalesef yok. Yumurtalı, çörek otlu Ramazan pidesinin tanesi 7.5 lira oldu. Sade pidenin fiyatı ise 6 lira. 4 kişilik bir aile, sahurda ve iftarda, toplam 3 sade pide yese, sadece Ramazan ayının pide maliyeti 540 lira. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl fitreyi 40 lira olarak belirledi. 4 kişilik bir aile için, aylık olarak hesaplarsak 4 bin 800 lira eder. Asgari ücretin 550 lira üzerinde.

20 YILIN EN YÜKSEĞİ

Yıllık enflasyon, TÜİK’e göre bile, yüzde 61.1 olarak açıklandı. Bu rakam, son 20 yılın, en yüksek enflasyon oranı. Nebati Bakan ışıltılı gözleriyle, ‘Piyasada işler, elhamdülillah iyi’ dese de Afrika ülkelerinden bile daha yüksek bir enflasyon oranıyla karşı karşıyayız. Marketlerdeki fiyatlar durdurulamıyor. Bu işlerin polisiye tedbirlerle yürümeyeceğini artık anlayın. Ürün maliyetlerine, piyasa düzenine odaklanın.

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AFFINI İSTEME VAKTİ

Ortada enflasyonla mücadeleyi amaçlayan bir program artık kalmamıştır. Ve aynı iflas eden önceki ekonomi programlarında olduğu gibi, bu defa da Nebati Bakan’ın ‘affını isteme’ vakti gelip çatmıştır.”

Toplantıda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş de basın özgürlüğüne ilişkin bir konuşma yaptı.