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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Emekliye 2 bin 860 lira ikramiye verilmeli

#Meral Akşener#İYİ Parti Genel Başkanı#Emekli İkramiyesi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Emekliye 2 bin 860 lira ikramiye verilmeli

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Şimdi bayram geliyor ve bayramda emeklilerimize verilen ikramiyelerle ilgili arkadaşlarım çalıştı. TÜFE’ye göre bakarsak, 2 bin 860 lira ikramiye verilmesi gerekiyor” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti: “Sözüm ona, taa geçen yılın ağustos ayında, enflasyonda en yükseği görecektik, ondan sonra da düşmeye başlayacaktı. Bu da tutmadı. Nebati Bakan da vatandaşa çok önemli bir tavsiyede bulundu. Ne dedi? ‘Sabredin’. Sabır taşı artık çatlamış.

 

BİR YILDA ÇÖZECEĞİZ

Türkiye, bu kafayla daha fazla yönetilemez. Milletimiz ve memleketimiz için seçim, artık bir tercih değil bir mecburiyettir. Er ya da geç, o sandık milletimizin önüne gelecek. Biz geleceğiz ve enflasyon canavarını da faiz belasını da en geç 12 ay içerisinde çözeceğiz.

Bayramda emeklilerimize verilen ikramiyelerle ilgili arkadaşlarım çalıştı. 2018 Nisan ayında 1 dolar 4 liraydı, her ikramiye 250 dolar yapıyordu. Şimdi bayram ikramiyesinin 3 bin 700 lira verilmesi gerekiyor.

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İlk verildiği yılın TÜFE gıda harcamaları güncellenmesini yaptık. 2018 Mart ayında TÜFE gıda endeksi 385.4’tü, 2022 yılı aynı ayında 1101 olmuş. Artış oranı yüzde 186. Yani TÜFE’ye göre bakarsak, böyle güncellendiğinde emeklilerimize 2 bin 860 lira ikramiye verilmesi gerekiyor.”

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#Meral Akşener#İYİ Parti Genel Başkanı#Emekli İkramiyesi

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