İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Demokraside her kafadan bir ses çıkar

Törende, eğitimlerini tamamlayan 245 öğrenciye sertifikaları verildi. Akşener, törende “Biz ‘Her kafadan bir ses çıkıyor’ diye tanımlanan bir siyasi yapıyız. Evet demokrasi bu. Demokrasilerde her kafadan bir ses çıkar” dedi. ‘Melez siyaset’ diye bir kavramın tartışıldığını ve bunun kendilerine çok uygun olduğunu aktaran Akşener, şöyle devam etti:

REFLEKSLERİM FARKLI

“Ben bir kadın genel başkanım, reflekslerim farklı. İlim deniliyor da ben bilim diyorum. Çünkü ilim demek Müslümanlığın bilimin içerisine konulması demektir. Cumhuriyet’in kurulduğu andan itibaren yapılan kavramlar üzerinden, Cumhuriyet’i kuranlarla ona itiraz edenler arasında bir kavgadır. Bilim denilince pozitivizm anlaşılır. Biz her ikisini de bünyesinde barındıran bir siyasi parti olacağız. Dediğim şey hem demokrasi hem melez siyaset.”

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