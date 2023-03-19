İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Çok tuhaf bir linç yedim

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in TV 100'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Biz genel başkanlar ise aynı şekilde cumhurbaşkanı yardımcılığı üzerinde sayın Kılıçdaroğlu'nun ardında, arkasında ou desteklemek üzere bir ve beraber olduğumuzu ilan ettik. Bu anlaşma süreci yapılırken ben çok tuhaf bir linç yedim. Bir gün evvel beni övmeye doyamayanların ertesi gün çok ağır, insan onuruna aykırı, çok tahsilli kişilerin böyle bir yürümesini de çok ibretle karşıladım. Ben seçim sonuna kadar kırgınlıkları buzdolabıan kitledim.