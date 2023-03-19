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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Çok tuhaf bir linç yedim

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#MİLLET İTTİFAKI#TBMM
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 14:27

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'dan kalkması ve geri dönmesi sonrası süreci anlattı. Katıldığı televizyon programında konuşan Akşener, "O süreçte çok tuhaf bir linç yedim. Beni övmeye doyamayanlar çirkin sözler üzerinden yürümesi ibretlikti" ifadelerini kullandı. Akşener "kırgın mısınız" sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in TV 100'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Biz genel başkanlar ise aynı şekilde cumhurbaşkanı yardımcılığı üzerinde sayın Kılıçdaroğlu'nun ardında, arkasında ou desteklemek üzere bir ve beraber olduğumuzu ilan ettik. Bu anlaşma süreci yapılırken ben çok tuhaf bir linç yedim. Bir gün evvel beni övmeye doyamayanların ertesi gün çok ağır, insan onuruna aykırı, çok tahsilli kişilerin böyle bir yürümesini de çok ibretle karşıladım. Ben seçim sonuna kadar kırgınlıkları buzdolabıan kitledim.

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#İYİ Parti#MİLLET İTTİFAKI#TBMM

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