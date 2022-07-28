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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Anlat İstanbul programında konuştu

#İstanbul#İYİ PARTİ#Program
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Anlat İstanbul programında konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Siyasetin seçmen üzerine, vatandaşlara odaklı yapılması gerektiğine inanan ve iktidarın hizmet etmekle yükümlü olduğu, muhalefetin ise seçmenin avukatı olduğu ve o öğrendiğini imkanı varsa çözümle birlikte buraya ilettiği siyasi algoritmaya inanıyoruz" dedi.

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İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı tarafından başlatılan "Anlat İstanbul" projesi tamamlandı. Çalışmalar sonucunda hazırlanan raporu İstanbul İl Başkanlığı'ndaki programla açıklandı. Programa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti milletvekilleri, il yöneticileri ve ilçe başkanları katıldı. Programda konuşan Meral Akşener, "Ben ve arkadaşlarım, siyasetin seçmen üzerine, vatandaşlara odaklı yapılması gerektiğine inanan ve iktidarın hizmet etmekle yükümlü olduğu, muhalefetin ise seçmenin avukatı olduğu ve o öğrendiğini imkanı varsa çözümle birlikte buraya ilettiği siyasi algoritmaya inanıyoruz. Eğer vatan haini, terörist gibi suçlandığınız bir sistem üzerinden yürüdüğünüzde onlara cevap vermeye uğraştığınızda ve sizi gagalamak üzerine organize olmuş kişilerin grupların onayını almak üzere nefes tüketirseniz, kedilere atılan yün yumakları gibi bir siyasi bir atmosfer oluşur. 20 Ocak 2020'den beri biz bunu kabul etmiyoruz, fiili olarak yerine getiriyoruz. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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#İstanbul#İYİ PARTİ#Program

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