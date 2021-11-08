İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu'ndan Lütfü Türkkan açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Sıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıdaSıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıda#Meteoroloji
Aziz Yıldırımın o sözleri olay oldu 2-2 sonrası Kadıköy karıştı...Aziz Yıldırım'ın o sözleri olay oldu! 2-2 sonrası Kadıköy karıştı...#Fenerbahçe
Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdiLütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdi#Lütfü Türkkan
‘Karanlık olayların gölgesi’ Altaylı’ya verilen ceza belli oldu‘Karanlık olayların gölgesi’ Altaylı’ya verilen ceza belli oldu#Enver Altaylı
Korkutan uyarı: En büyük insani kriz, 6 ay içinde dünya bir cehennem olacakKorkutan uyarı: En büyük insani kriz, 6 ay içinde dünya bir cehennem olacak!#Dünya Gıda Programı
İstanbul için güzel haber Türkiyenin en hızlısında test sürüşleri başladı...İstanbul için güzel haber! Türkiye'nin en hızlısında test sürüşleri başladı... #Adil Karaismailoğlu
Herkes onu konuşuyor Paçasını kıvırıp suya girdi ve...Herkes onu konuşuyor! Paçasını kıvırıp suya girdi ve... #COP26
Dünyanın beklediği tarihler yaklaştı Birçok şirket şimdiden başladı... Bunlara dikkatDünyanın beklediği tarihler yaklaştı! Birçok şirket şimdiden başladı... Bunlara dikkat#Bekarlar Günü
Akılalmaz plan... Bu nasıl baba Gözdağı vermek için kızını vurdurtmuşAkılalmaz plan... Bu nasıl baba! Gözdağı vermek için kızını vurdurtmuş#Konya
Galatasarayda taraftarı isyan ettiren rakam 105te 0 çektiler...Galatasaray'da taraftarı isyan ettiren rakam! 105'te 0 çektiler...#Galatasaray
Milyonların umutla beklediği haber geldi... İşte eski normale dönüş tarihiMilyonların umutla beklediği haber geldi... İşte eski normale dönüş tarihi#Koronavirüs
Meme implantları lenfomaya neden oluyor mu ‘İlk vaka 1997’de görüldü’Meme implantları lenfomaya neden oluyor mu? ‘İlk vaka 1997’de görüldü’#Lenfoma
Yargıç Tülin Şahin, kızımızı ne zaman görebileceğimi söyler misinizYargıç Tülin Şahin, kızımızı ne zaman görebileceğimi söyler misiniz?#Tülin Şahin
Borsada rekor günü Zirve yükseliyorBorsa'da rekor günü! Zirve yükseliyor#Borsa İstanbul
HABERLERGündem Haberleri

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu'ndan Lütfü Türkkan açıklaması

#Lütfü Türkkan#İYİ Parti#Yavuz Ağıralioğlu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlundan Lütfü Türkkan açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan ile ilgili, "Bugün konuşacağız milletimize sorumluluk ne gerektiriyorsa onu yapacağız" dedi.

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine küfretmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Ağıralioğlu, "Yapılan hatadır. Hatayı meşrulaştırmak İçin söylemiyorum ama şehit yakınlarının da taşımak olduğu bir vakar var, bir adam genel başkanımıza galiz ağza alınmayacak laflar etmiştir." dedi.

Hatayı görmezden gelemeyeceklerini ifade eden Ağıralioğlu, "Bugün konuşacağız, milletimize sorumluluk ne gerektiriyorsa onu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hata yapanları makamdan çektiklerini, kusuru görmezden gelmeyeceklerinin altını çizen Ağıralioğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in asla müsamaha ile karşılamayacağını söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lütfü Türkkan#İYİ Parti#Yavuz Ağıralioğlu

BAKMADAN GEÇME!

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

#Özer Hurmacı
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini