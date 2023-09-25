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İYİ Parti Eski Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin sistem üzerinden online olarak istifa etti

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#İYİ Parti#İstifa#Aydın Adnan Sezgin
İYİ Parti Eski Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin sistem üzerinden online olarak istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 17:17

Geçen dönem İYİ Parti'den Aydın Milletvekili olarak seçilen Aydın Adnan Sezgin'in, sistem üzerinden online olarak partisinden istifa ettiği öğrenilirken, açıklama yapan İYİ Parti Aydın Milletvekili Recep Taner; "Zaten ortalıkta yoktu" dedi.

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İYİ Parti eski Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in parti üyeliğini sonlandırdığı öğrenildi. Yaşanan istifa olayını doğrulayan İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, Sezgin'i eleştirerek "Zaten ortalıklarda yoktu" dedi. Sezgin'in istifa ettiğini kendilerinin de sistem üzerinden öğrendiğini ifade eden Taner; "Biz de sistemden gördük. İYİ Parti önceki dönem milletvekili Aydın Adnan Sezgin, sistem üzerinden partisinden istifa etti. Zaten ortalıkta yoktu. İstifa ettiği doğrudur” şekkinde konuştu.

Eski vekili Adnan Sezgin'in istifasını partinin online sistemi üzerinden öğrendiğini belirten İl Başkanı Recep Taner, Sezgin ile telefonla bir görüşme sağlayamadığını söyleyerek "Partiye dün itibariyle online olarak istifasını vermiş. Zaten kendisi ortalıkta yoktu. Kimse onu tanımazken, Aydınlılar partisinin hatırına onu bir yere getirdi. Vekil seçildi. Ancak geçtiğimiz seçimlerde yapılan ön seçimde beşinci sırada çıkan arkadaş, seçim sürecinde sadece genel başkan Aydın'a geldiğinde görüntü verdi. Bir daha ortalıkta görünmedi. Şimdi de istifa etmiş hayırlı olsun” dedi.

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İYİ Parti Eski Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin sistem üzerinden online olarak istifa etti

Recep Taner

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#İYİ Parti#İstifa#Aydın Adnan Sezgin

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