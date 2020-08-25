İYİ Parti: Devlet yara sarmaktan ibaret değil

Ağıralioğlu dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, özetle şöyle konuştu: “Tabii ki devlet yaraları saracaktır, tabii ki o bölgedeki hasarı tespit edip, zararı tanzim edecektir. Bize bundan sonra sel bölgelerindeki hafriyatları kontrol edecek, dere yataklarında imar, iskan işlerini kontrol edebilecek, daha önce verilmiş imar iskan izinlerini kaldırıp, güvenli bölgelerde insanların yaşamasını temin edecek ciddiyet lazımdır.

30 AĞUSTOS ÖNLEMLERİ

(İçişleri Bakanlığı’nın 30 Ağustos önlemlerine ilişkin genelgesi) Tercih ettiğiniz kutlamalar ya da tercih etmediğiniz anmalar sizin neyi öncelediğinizi, neyi önemli saydığınızı neyi önemsizleştirdiğinizi tartışma konusu yapar.”