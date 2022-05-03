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İYİ Parti bayram sofrası kurdu

#Meral Akşener#İYİ Parti#Bayram
İYİ Parti bayram sofrası kurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara’da kurulan bayram sofrasında yaptığı konuşmada, “Türkiye’yi bir sofra, bir ev gibi düşünün. Her bir kişi, hangi siyasi gelenekten, hangi inanca ait olursa olsun sofrayı eşit biçimde paylaşıyor. Bu sofrayı biz Türkiye’de kuracağız” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin Ankara İl Başkanlığı’nın Ramazan Bayramı dolayısıyla Altınpark’ta kurduğu sofraya ailesiyle birlikte katıldı. Vatandaşlarla kahvaltı eden Meral Akşener, yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

BİR HAYALİM VARDI

“Bu bayram sofrasında hayalimi gerçekleştirmenin nasıl bir duygu yarattığını içimde, kalbimde, sizlere atlatmam mümkün değil. Türkiye’deki bu kutuplaşmayı, insanların birbirinin karşısına dikilip manevi değerlerimiz üzerinden kavga etmesini bitirecek bir hayalim vardı. Bu hayalim bayram sofrasıydı. Bu hayalim benim, Türkiye’ye dair bir hayal.

Türkiye’yi bir sofra, bir ev düşünün. Ve Türkiye’deki her bir kişinin, milletimizin her bir ferdinin, ne düşünürse düşünsün, hangi siyasi gelenekten olursa olsun, hangi inanca, etnik aidiyete ait olursa olsun, o sofrada güler yüzle, neşeyle ve lezzetle var olan o yiyecekleri eşit bir biçimde paylaştığını. Böyle bir Türkiye hayalimi, bugün bu sofrada buluşturan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok az kaldı. Bu sofrayı İYİ Parti olarak biz, Türkiye’de kuracağız.”

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AİLESİYLE KATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara İl Örgütü’nün Altınpark’taki ‘Bayram Sofrası’ programına, eşi Tuncer, oğlu Fatih, gelini Işıl, torunları Pars ve Ayda Akşener ile katıldı. Etkinliğe katılan partililerle tek tek bayramlaşan Akşener, çocuklarla da bir araya geldi. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

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#Meral Akşener#İYİ Parti#Bayram

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