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İYİ Parti Bandırma ilçe teşkilatında toplu istifa: 90 kişi üyelikten ayrıldı

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#İyi Parti#Bandırma#İstifa
İYİ Parti Bandırma ilçe teşkilatında toplu istifa: 90 kişi üyelikten ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 14:41

İYİ Parti Bandırma ilçe teşkilatına geçen sene toplu olarak üye olan Bandırma Demokrat Platformu üyeleri, düzenledikleri basın toplantısında, İYİ Parti'den istifa ettiklerini açıkladı.

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Bandırma Demokrat platformu Başkanı Adnan Erdan, “İYİ Parti kurulduğunda, bizim fikri yapımıza ve hayat felsefemize yakın bir parti olacağına inanmıştık. Ne yazık ki o günden bugüne gelinen noktada beklentilerimiz karşılanmadı. İYİ Parti içinde ismini vermek istemediğim 2'nci adam konumunda, para musluğunun başında olan kişi ile genel başkan yardımcılarının genel başkan lehine birbirine girmesi, bizim partiden beklentilerimizin tükenmesine yol açmıştır" diye konuştu.

Adnan Erdem, geçen yıl kendileriyle birlikte partiye üye olan 100 kişiden 90'ının ayrıldığını sözlerine ekledi.

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#İyi Parti#Bandırma#İstifa

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