×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İYİ Parti'de bir istifa daha... Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder görevinden istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#İYİ PARTİ#ANKARA#İstifa
İYİ Partide bir istifa daha... Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder görevinden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 17:09

İYİ Parti Ekonomi Politikaları eski başkanı Bilge Yılmaz geçtiğimiz gün partisinden istifa ettiğini bildirmişti. Bugün ise İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder, X hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini açıkladı. Önder, paylaşımında, "Derdiyle dertlenip, neşesiyle gülümsediğim, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında ve sonrası sonsuz yüzyıllarında ülkemizin olmazsa olmazı olan İYİ partimizin 27 Nisan'da yapılacak olan, olağanüstü genel kurulunun ülkemize, milletimize, Türk siyasetine ve partimize hayırlı olmasına diliyorum.

Bu vesileyle; 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel yönetimler seçimlerinin gerçekleşmesine az bir zaman kala kurucu Genel Başkanım Meral Akşener Hanımefendinin onurlarıyla atandığım ve görev süresince Ankara’mızın en ücra köşesindeki üyemizin dahi partimize olan mensubiyet şuurunu artırmak, il teşkilatımızı kurumsal bir yapıya dönüştürmek ve seçimlerde de başarılı olmak adına yönetim kurulu ve divan üyesi arkadaşlarımla birlikte büyük bir gayretle yürütmüş olduğum Ankara İl Başkanlığı görevimi bugün itibariyle sonlandırdığımı tüm kamuoyuna duyururum" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınİYİ Partide üst düzey istifa... GİKte CHPyi savundum deyip duyurduİYİ Parti'de üst düzey istifa... 'GİK'te CHP'yi savundum' deyip duyurduHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınİYİ Partide bir ayrılık daha... Bilge Yılmazdan istifa kararıİYİ Parti'de bir ayrılık daha... Bilge Yılmaz'dan istifa kararıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ PARTİ#ANKARA#İstifa

BAKMADAN GEÇME!