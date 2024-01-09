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İYİ Parti: Akşener'in 'giderim' ifadesi olmamıştır

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Akşener
İYİ Parti: Akşenerin giderim ifadesi olmamıştır
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 10:37

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı'nca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Eğer 14 Mayıs'taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim" şeklinde bir ifadesi olmadığı belirtilerek, "Bu iddialar partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır" açıklaması yapıldı.

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 İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı haber sitelerinde 8 Ocak tarihli Genel İdare Kurulu toplantımızda, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in, 'Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim' şeklinde bir ifade kullandığı iddiası yer almaktadır. Bu iddia, gerçek dışı olup Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi kesinlikle olmamıştır. Bununla birlikte daha önce farklı il ziyaretlerinde kamuoyuna açıkça ifade ettiği üzere seçimdeki sorumluluğunun kendisine ait olduğu yönündeki ilkesel tutumu dışında ortaya konulan bu iddialar partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Kamuoyunu doğru yönlendirebilmek adına gerçek dışı bu iddialara karşı hassas olunması gerektiğini hatırlatmak isteriz" denildi. 

 

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Akşener

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