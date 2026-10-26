İYİ Parti 9 yaşında

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Dervişoğlu özetle şunları söyledi: “Biz milliyetçiliği, milleti bir lidere, bir partiye ya da bir aileye tabi kılmanın değil; milleti, devletin ve egemenliğin asli sahibi kılmanın fikri olarak görüyoruz. Bizim milliyetçiliğimizin özü; başı dik, hür, hakkını hukukunu bilen Türk ferdidir. Devlet aklı, bir partinin menfaatini devletin menfaati gibi sunmak değildir. Devlet aklı, milletin birliğini, hukukun üstünlüğünü, kurumların devamlılığını ve ortak geleceği koruma kabiliyetidir. Düsturumuz şudur; milleti yaşat ki, devlet yaşasın. Soruyorum, millet sürünürken o devlet nasıl yaşayacaktır? Vatandaş kendi devletinden korkuyorsa, o devlet nasıl güçlü olacaktır? Devleti, gerçek sahibi olan millete geri vermek istiyoruz. Türkiye’yi Türksüzleştirmeyeceğiz. Türk vatanını böldürmeyeceğiz. Cumhuriyeti yıktırmayacağız. Meclisi yeniden millet iradesinin merkezi yapacağız. Bütün kaleler zapt edilebilir ama İYİ Parti zapt edilemez.”

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