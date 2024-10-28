İYİ Parti 7’nci yaşını kutladı

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“Adaletin Peşinde” temalı kutlamaların gerçekleştiği 4 bin 500 kişilik Ankara Atatürk Spor Salonu’nun tamamen dolduğu görüldü. Salonda sadece Dervişoğlu’nun ve Kurucu Genel Başkan Meral Akşener’in fotoğrafları asıldı. Akşener ile Dervişoğlu yan yana oturarak hazırlanan iki video gösterimini izledi. İlk videoda Dervişoğlu’nun konuşmalarından görüntülere yer verilirken, Akşener’in yer almaması dikkat çekti. İkinci videoda ise Kurtuluş Savaşı’na giden süreç aktarıldı. Dervişoğlu, Akşener’e sevgi ve saygılarını sundu.

Törene Meral Akşener de katıldı ve Dervişoğlu’nu kutladı.

DERVİŞOĞLU: O CANİ BAŞI ÇIKAMAZ

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan’a yönelik “Meclis’te DEM Parti grubunda konuşup terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” sözlerine, “Kim hangi planı yaparsa yapsın, Abdullah Öcalan denilen o cani başı tıkıldığı delikten çıkamayacak, TBMM’ye getirilemeyecektir. Cesetlerimiz çiğnenmeden buna izin vermeyeceğiz” karşılığını verdi. Dervişoğlu, “Şifreli sözlerle konuşmuyorum. Hiç kimseyle de milliyetçilik yarışına girmiyorum. Bebek katiline hürriyet, Müsavat Dervişoğlu’na tehdit size yakışmaz” dedi.