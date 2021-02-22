İyi ki doğdun Ömer Halisdemir

Şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrine bu sene kısıtlamadan dolayı ziyaretçi gelemedi. Ancak Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir, amcasının oğlu Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti. Başkan Halisdemir, “Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Bundan sonra gelen nesiller Ömerleri, Fıratları yaşatacaklardır” dedi.

DEVLETİN ZİRVESİ UNUTMADI

Devletin zirvesi, Astsubay Ömer Halisdemir’i 47’nci doğum gününde andı. Halisdemir için Twitter’da şu paylaşımlar yapıldı:

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İyi ki doğmuş, iyi ki bu milletin evladı olmuşsun. Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir’in ruhu şad, mekanı cennet olsun.

- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! İyi ki doğdun şanlı kahraman. Bu millet seni ebede kadar unutmayacak.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: ‘Değerler eğitimini nasıl anlatmalıyız’ diye soruyorlar bazen. Tek söz söylemeden, Ömer Halisdemir gibi sadece bir duruşla, bir yürüyüşle de değerler eğitimi verilebilir.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Bir dağın sırtında dağ varmış gibi.

VATANIN YİĞİT EVLADI

- İletişim Başkanı Fahrettin Altun : Vatanın halis, demir yürekli, yiğit evladı Ömer Halisdemir geçti bu dünyadan. İyi ki doğdun güzel insan, ruhun şad olsun büyük kahraman. Rahmetle ve minnetle anıyoruz.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu ülkenin duruşudur bu. Vakarıdır. Asaletidir. İzzetidir, hürriyetidir. Ruhu şâd, makamı âli şehit Ömer Halisdemir.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Ömer Halisdemir’i doğum gününde rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhun şad olsun yiğit insan.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Rahmet olsun, kahraman.