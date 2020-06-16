ANKARA
Son Güncelleme:
İyi hallilik kalkacak, kararı bilim kurulu verecek
Adliye saraylarında duruşmalar bugün başlıyor. Adalet Bakanı Gül, bir bilim kurulu oluşturacaklarını ve ‘iyi hal’ raporunun bu kurul tarafından verileceğini söyledi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan duruşma ve sürelerin bugünden itibaren başlayacağını açıkladı. Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gül’ün açıklamaları özetle şöyle:
- Bugün itibarıyla yeni dönem adliyelerde başlıyor.
- Düzenleme, af değil infaz süresine ilişkin düzenlemedir. CHP’nin başvurusunun hukuki temelsiz olduğunu düşünüyorum.
- İyi hallilik kalkacak. Buna heyet karar verecek. Heyette sadece cezaevi personeli değil, Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı’ndan uzmanlar, psikologlar, psikiyatristler bulunacak ve savcı başkanlığında olacak. Toplumu rahatsız eden bir kişi, gerçekten topluma entegre olup ıslah olduysa ‘iyi hallidir’ raporu verilecek.
- Artık sayımlar parmak iziyle yapılacak. Koğuşlara ATM benzeri bir cihaz konulacak, görüşme, dilekçe, bazı talepler ve sayım bu cihaz üzerinden yapılacak.
- Seçim Kanunu’ndaki olası değişikliğin, çoğulcu ve katılımcı bir yaklaşımla ele alınması gerekir.
- (Ayasofya) Turnikeyle içine girdiğimiz tek camidir, bu ayıbın gerçekten ortadan kalkması hukukun bir gereğidir. Ayasofya’nın ibadete açılması ortak dileğimizdir.
- Kadına yönelik her türlü şiddet, lanetlenesi bir durumdur. 2017-2020 yılları arasında 18 bin 20 koruyucu, 1 milyon 791 bin 182 önleyici olmak üzere toplam 1 milyon 809 bin tedbir kararı verilmiş.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle