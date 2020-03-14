İyi halle 20 yıl

İzmir Bornova’daki Ege Üniversitesi Kampusu içinde, geçen yıl 16 Eylül’de yolun karşısına geçmek isteyen Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü’nü birincilikle bitiren Sezen Zambak’a (23), çiçekleri sulayan Vehbi Bolsoy yönetimindeki traktör çarptı. Zambak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü Vehbi Bolsoy, serbest bırakıldı. Sürücü Bolsoy ‘sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermediği için’ tam ve asli kusurlu bulundu. İzmir 47’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakkında dava açılan Bolsoy, üzgün olduğunu söyledi. Zambak ailesinin avukatı ise kazanın olası kast ile yaşandığını savundu. Hâkim, Bolsoy’u ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ten 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra ‘iyi hal’ indirimi ile ceza 2 yıl 10 aya düşürüldü. Ehliyetine 1 yıl süreyle el konuldu.