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İyi hal indirimine Bergen örneği

#Bergen#Kadına Şiddet#İyi Hal İndirimi
İyi hal indirimine Bergen örneği

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kadına yönelik şiddetle mücadelede sanatçılar, sporcular, siyasi parti liderleri ve kanaat önderlerinin rolünün çok önemli olduğunu söyledi. Çalık, bu kişilerin farkındalık ve zihniyet değişimine dönük kampanyalarda rol almalarını önemsediklerini belirtti.

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Adana'da yaşayan eski eşi Halis Serbest tarafından 1989 yılında öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' filmini de hatırlatan Çalık, şöyle konuştu: “Bergen gibi maalesef şiddete maruz kalmış sanatçılarımızın yaşamış olduğu trajedi, hepimiz için ciddi bir üzüntü. Maalesef failin bulunduğu ilçede, filmin sinemada gösterilmesinin yasaklanmasını doğru bulmuyorum asla.

Hazırladığımız raporda, kadına şiddette iyi hal indiriminin kaldırılmasını istememizin en önemli örneklerinden biri bu. Kadına şiddette iyi hal indirimi kaldırılmış olsaydı, Bergen'in faili belki 7.5 ay değil; 7.5 yıl ya da daha fazla ceza alacaktı.

'ŞİDDETİN DİLİ, DİNİ YOK’

Gözyaşının dini, ırkı nasıl yoksa şiddetin de öyle. Ne dini, ne ırkı, ne dili, ne eğitimi var. Her katmandan kadınını şiddet gördüğünü rakamlar söylüyor. Eğitimin şiddetin önünde yapılacak en önemli çalışma olduğunu görüyoruz. Kadınlarımız şiddetle ilgili çalışmaları, yasaları edinsinler istiyoruz.”

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#Bergen#Kadına Şiddet#İyi Hal İndirimi

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