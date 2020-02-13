İvrindi'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, İvrindi ilçesinde M.S. ve S.K. bölgede yapılan kontrolde şüpheli şahıslar kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet röntgen cihazı, 1 adet murç, 1 adet balta, 4 adet uç ve 1 gram cıva maddesi ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu devam ederken olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.