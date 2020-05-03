İvet Bahar kimdir? İşte, hayatı ve özgeçmişi hakkında detaylar

Lisede gösterdiği fizik alanındaki başarının ardından üniversite seçimini de bu alan doğrultusunda yapan İvet Bahar, kariyerini kimya bölümünde sürdürdü. 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Fizikokimya alanında doktorasını tamamlayan İvet Bahar, polimer fiziğine merak saldı. 1986 yılında doktorasını hak eden Bahar, İTÜ'de asistan olarak görevine başladı. Boğaziçi Üniversitesi'nde profesör unvanını hak etti.UNESCO bursunu kazanan İvet Bahar, ABD'ye giderek çalışmalarını bu ülkede devam ettirmeye başladı. İşte, İvet Bahar'ın hayatı hakkında detaylı bilgiler

İVER BAHAR KİMDİR?

Prof. Dr. İvet Bahar, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktora eğitimi tamamladı.

Gauss Ağ Modeli ve Anizotropik Ağ Modeli ile ilgili çalışmalar yaptı. Prof. Dr. Bahar, Pittsburg Üniversitesi'nin İlaç Tasarımı bölümünde de başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor.

Prof. Dr. İvet Bahar, 2004 yılından bu yana Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgisayar ve Sistem Biyoloji bölümünde Kurucu Başkanı ve Seçkin Profesör olarak çalışmalarına devam ediyor.

Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO), Bilim Akademisi (BA) ve Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Fiziksel ve Mühendislik Bilimleri inceleme kurulu üyesi olan Prof. Bahar'ın, hesaplamalı biyolojide 250’den fazla makalesi bulunuyor.

Çalışmaları ile moleküler biyolojide yeni ufuklar açan, proteinlerin, yapısal etkileşimlere ve mutasyonlara adapte olmak dinamiklerini kullanma yeteneği olduğunu ortaya koyan Prof. Bahar, son yıllarda yaptığı çalışmaları ile nörodejeneratif hastalık ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede yeni perspektifler sağlamıştır.

Prof. Dr. Bahar, 2016 yılında da ABD Başkanı Barack Obama'nın davetlisi olarak Beyaz Saray'a konuşmacı olarak davet edilmiş ve "Çok Ölçekli Modelleme ve Biyolojide Büyük Veri" başlıklı konuşmasında, 'süper bilgisayar' teknolojisi ile daha önce yapılamayan, ilaç tasarımlarında da kullanılan moleküler ve hücresel düzeydeki simülasyonların nasıl daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılabileceğini anlattı.