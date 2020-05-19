İvedi Ne Demek? İvedilikle Nedir? İvedi Tdk Kelime Anlamı

İvedi kelimesi, ‘Çok çabuk ya da çabuk davranma zorunluluğu’ gibi anlamlar üzerinden TDK eşliğinde ele alınmaktadır. Herhangi bir durumun hızlı şekilde yapılması gerektiğini gösteren bir sözcüktür.

İvedi Ne Demek?

TDK açısından ivedi kelimesinin farklı anlamları üzerinden ele alarak tanımlamak mümkün.

- Çabuk davranma zorunluluğu,

- Çabuk yapılan bir durum,

- Çabuk yapılması gereken,

- Çok çabuk ve hızlıca,

‘’Bu mektubu ivedilikle gönderin.’’

Bu cümlede de anlaşıldığı gibi mektubun hızlı şekilde ve çabucak gönderilmesi talep edilmektedir.

İvedilikle Nedir?

İvedi kelimesinden türemiş olan ivedilikle sözcüğü de yine Türkçede hala geçerli olan bir kelimedir. Bu doğrultuda ivedilikle sözcüğüne TDK üzerinden bakıldığı zaman, ‘Hiç bekletilmeden ve Hiç zaman yitirmeden yapılma gerekliliği,’ şeklinde anlatılabilir.

‘’Bu işin ivedilikle bitirilmesi gerekmektedir.’’

Acele bir biçimde ve hızlıca yapılması gereken pek çok farklı iş, konu ve olgu üzerinden ivedi ya da ivedilik kelimelerine kullanabilirsiniz. Özellikle Türkiye'deki önemli eserlerde ve pek çok farklı romanda sıkça karşılaşılan bir kelimedir. O yüzden bu kelime ile karşı karşıya kaldığını zaman, yazılı kaynak içerisindeki cümleyi çok daha iyi şekilde anlayabilirsiniz. Diğer yandan çok çabuk ya da hızlıca, hızlı şekilde yapılması gereken durum olarak gündelik yaşamda da kullanabilirsiniz.