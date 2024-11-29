İTÜ’nün yapay zekâlı savunma sistemi dünya ikincisi: Dostu düşmanı ayırt ediyor

Haberin Devamı

İTÜ öğrencileri tarafından 2021 yılında kurulan APİG TECH takımı, ilk gününden itibaren ‘Agile Hunter’ projesi üzerinde çalışıyor. 14 kişiden oluşan takım, dünya genelinde artan savaş ortamlarında can kaybını en aza indirmek için yapay zekâ ile çalışan bir savunma sistemi geliştirdi. Takım, geliştirdiği bu sistemle; İtalya, Fransa, Polonya, Azerbaycan, Almanya, Finlandiya, Kırgızistan, İspanya, Kanada gibi 29 ülkeden 309 öğrenci takımının yarıştığı Uluslararası Fibonacci Robot Olimpiyatları’nda dünya ikincisi olmayı başardı. İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Emirhan Çakır, ‘Agile Hunter’ sistemini şöyle anlattı:

Haberin Devamı

ATIŞ KARARINI VERİYOR

“Bu tür sistemleri kullanan operatörler insan olduğu için atış kararı gecikebiliyor. Bu yüzden biz de kararı tamamen yapay zekânın vereceği bir sistem tasarladık. Modelimiz sahaya girdiğinde üstündeki kameralar sayesinde dost-düşman ayrımı yaparak atış kararını en hızlı şekilde verebiliyor. Bunu yaparken de ona verdiğimiz görüntü verilerini kullanıyor. Örneğin içinde 15 kişinin bulunduğu bir oda var diyelim. Sistem, kullanıcısına ‘Bu odanın içindeki şu 5 kişi senin için tehlikeli olabilir’ diyebiliyor. Burada askerin üniforması, yüzü ya da elindeki ekipmanlar belirleyici oluyor. Bunun gibi belirleyici 23 farklı parametremiz var. Yapay zekâ, karşısındakini dost olarak tanımlıyorsa uyarı vermiyor, düşman olarak görürse de etkisiz hale getiriyor. Ancak günümüzde yapay zekânın etik ve hukuksal açıdan atış yapma gibi bir yetkisi yok. O yüzden sistem dost düşman ayrımını yaptıktan sonra atış yapmayı yine operatöre bırakıyor.”

‘TUSAŞ SALDIRISINDAN SONRA GÜNCELLEDİK’

“Sistemimizi elde ettiği verileri operatörüyle hızlı bir şekilde paylaşması ve onu uyarması noktasında güncelleyerek gerekli iyileştirmeleri yaptık. Geçtiğimiz ay TUSAŞ’a yapılan saldırı öncesinde eğer yaptığımız sistem orada kullanılıyor olsaydı, güvenlik ekipleri saldırıdan önce uyarılabilecekti. Çünkü yazılım, dost düşman ayrımını çok önceden ve hızlı bir şekilde yapabilecekti. Yani yazılım ‘ikaz sistemi’ olarak çalışacak ve güvenlik güçlerine eylem başlamadan önce saldırganlar hakkında detaylı bilgi verebilecekti.”