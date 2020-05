İTÜ’nün uzay aracı ABD’de 3’üncü oldu

Gezegen keşif robotları üzerine çalışmalarını sürdüren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rover Takımı, tasarladığı insansız kara aracı ile Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlenen University Rover Challenge yarışmasında 36 takım arasında 3’üncü oldu. 93 takımın başvurduğu ve elemeler sonucu 36 takımın finale kaldığı yarışmada İTÜ Rover Takımı, AXA Sigorta sponsorluğunda tasarladıkları insansız kara aracıyla jürilerden 92.78 puan aldı. Takım bu sonuçla, Czestochowa University of Technology, (Polonya) BRAC University ve Missouri University of Science and Technology (ABD) ile üçüncülüğü paylaştı.

ELON MUSK DA DESTEKLİYOR

Hürriyet’e konuşan İTÜ Rover Takımı kaptanı Yunus Emre Küçük, bu başarının kendilerini motive ettiğini söyledi. Hedeflerinin artık birincilik olduğunu ifade eden Küçük, yarışma sürecini şöyle anlattı: “Takım 50 kişiden oluşuyor. İTÜ mühendislik bölümlerinden öğrenciler ve yüksek lisans öğrencileri de var. Takıma giren iki sene kalıyor üye olarak. Mezun olanların ardından takıma her sene yeni birileri alınıyor. Yarışmanın amacı Mars’a gönderilecek insanlı görevlerde astronota yardımcı olabilecek araç prototipleri tasarlamak. Space X’in CEO’su Elon Musk da yarışmayı destekliyor.



Aracın astronot olmadığı durumlarda toprak örneği alabilmesi, zorlu arazide kendi başına gitmesi gibi belli başlı görevleri yapması gerekiyor. Nasıl bir araç tasarlayacağımızı tartışıyoruz. Sonra da ocak, şubat gibi üretim aşamasına geçiyoruz. Yeni bir araç tasarlıyoruz. Yarışma görevlerini yaparken bunları kayıt altına alıyoruz ve bu videoyu yarışmaya gönderiyoruz. Elemelerden sonra finalistler belirleniyor. Haziran başı gibi ABD’de final yarışmaları yapılıyor. Bu sene pandemi nedeniyle yapılmadı. Videoya göre sonuçlar belirlendi.

HEDEFİMİZ BİRİNCİLİK

Üniversite bize çalışabileceğimiz bir yer sağladı. Bir çalışma takvimi belirledik. Ders takvimimizi de buna uydurmaya çalıştık. Bu bizim yarışmadan aldığımız dördüncü kabul. Bir önceki sene 14’üncü, 2017’de 12’nci olduk, 2018’de ise özel ödül almıştık. En iyi derecemizi bu sene yaptık ve 3’üncü olduk. Güzel bir sonuç bekliyorduk. Ama takımdaki çoğu kişi bu dereceyi beklemiyordu. Büyük şaşkınlık yaşadık. Böyle bir dönemde, okulumuzdan uzaktayken bunu duymak motivasyonumuzu arttırdı. Birincilik için umutluyuz artık."

NASA SPONSORLUĞUNDA

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ve Mars Society ve NASA’nın sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmada, üniversite öğrencileri tasarladıkları roverlar ile yarışarak birincilik için mücadele etti. Yarışma, astronotların istasyonlarından çıkmadan dışarıdaki ağırlık taşıma, toprak örneği alma, İngiliz anahtarı ve tornavida kullanabilme ve panelden çip sokup takma gibi işleri yapabilmelerini sağlayan bir rover (gezgin araç) üretmeyi kapsıyor.

İTÜ Rover Takımı nedir?

Türkiye’yi daha önce pek çok yarışmada temsil eden İTÜ Rover Takımı 2016’da Robotik Kulübü bünyesinde kuruldu. 2017’de Amerika’nın Utah eyaletinde düzenlenen ve dünyanın en prestijli rover yarışması olan University Rover Challenge’a katılmaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu. İlk araçlarıyla URC’de 13’üncü olan takım, 2018’de ise yeni araçlarıyla yarışma tarihinde ilk kez verilen Bilim Özel Ödülü’nü kazandı. İTÜ Rover Takımı aynı yılın Eylül ayında katıldıkları European Rover Challenge’da (ERC) ise 12’ncilik elde etmişti.