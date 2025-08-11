İTÜ’nün ilham kaynağı: Vural Ağabey

Haberin Devamı

Ragıp Vural Tandoğan, 25 Temmuz’da Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) San Diego şehrindeki ‘Point Loma to Ocean Beach’ (PLOB) Ultra maratonunu tamamlayan ilk Türk, dünyada da 8’inci yüzücü unvanını aldı. Tandoğan 18 kilometrelik parkuru 6 saat 10 dakikada yüzerek geçti. Yüzmeye 11 yıl önce kilo vermek için başlayan ve bugüne kadar 13 farklı ultra maraton tamamlayan Tandoğan, şu anda 60 yaşında. Tandoğan, antrenmanlarının bir kısmını 1986 yılında mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) yüzme havuzunda yapıyor. Yolunun böylece okulun öğrencileriyle kesiştiğini dile getiren Tandoğan, elde ettiği son başarısını ve bu süreçte gençlerden gördüğü desteği şöyle anlattı:

EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİ İTÜ ÖĞRENCİLERİ

“Antrenmanlarımı okulun havuzunda yaptığım için öğrenciler ya da yeni mezunlarla tanışma fırsatı elde ettim. Zamanla onlarla samimiyetimiz arttı. İlk başlarda bana ‘Hocam’ diye sesleniyorlardı ben de onlara ‘Bana hocam değil ağabey deyin” dedim. Sonralarda da ‘Ağabey’ diye seslenerek beni her gördüklerinde sohbetlerine dahil ettiler. Geçen yıl bu sayede okulun yüksek lisans öğrencilerinden Miraç Durhan ile tanışmıştım ve o da bana Coronado Adası’ndaki yüzüşümde destek oldu. Bu yıl Miraçların sayısı arttı. Miraç, geçtiğimiz yıl yüzüşüm sırasında yanımda olmuştu bu yıl da aynısını yaptı. Diğerleri vize sorunu nedeniyle gelemedi ama hazırlık sürecimde yaptıkları motivasyon konuşmaları ve antrenmanlarımda yanımda yüzmeleri bana güç ve cesaret verdi. Aynı zamanda organizasyonların istediği bazı belgeleri hazırlamamda da gençler yardımcı oldu. Onlardan biri olan gıda mühendisi Zeynep Mutlu, beslenme sürecimde önemli rol oynadı. Pes etmeye yaklaştığım anlar yaşadım. O sırada bana destek olan gençleri düşündüm ve ‘Onları yarı yolda bırakamam’ dedim. O nedenle bu son başarımı onlar dahil tüm gençlere armağan ediyorum.”

AZMİN ÖYKÜSÜ

Tandoğan’ı kendilerine örnek aldıklarını dile getiren gençlerse şunları söyledi...

- Elektrik Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Miraç Durhan: Vural Ağabey bu başarılarıyla bize ilham veriyor.

- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencisi Hüseyin Çöl: Vural Ağabey’in başarıları Atatürk’ün spor vizyonu doğrultusunda şekillenmiş, gerçek bir ilham kaynağı.

- Elektrik Mühendisliği öğrencisi Tarık Kutay Erdem: Onun hikâyesi, başarıya ulaşmak için erken başlamak kadar, istikrar ve kararlılığın da önemli olduğunu hatırlatıyor.

- Gıda Mühendisliği mezunu Zeynep Mutlu: Vural Ağabey maraton yüzüşlerinde saatlerce performans sergiliyor ve bu süreçte beslenme ve enerji yönetimi kritik rol oynuyor. Kullandığı takviye gıdaların içeriklerini birlikte inceleyerek karar verdik.

BAŞARIDAN BAŞARIYA KULAÇ ATIYOR

- 2016’da okyanus koşullarında gerçekleştirilen ilk resmi uluslararası açık su yüzüşü olan Cebelitarık Boğazı’nı geçti.

- 2016’da İngiliz Kanalı bir diğer adıyla Manş Geçişi’ni tamamladı.

- 2017’de Catalina Kanalı’nı yüzerek geçen ilk iki Türk sporcudan biri oldu.

- 2018’de Manhattan Adası yüzüşünü de tamamlayarak Catalina ve İngiliz Kanalı yüzüşlerini de bitirdiği için ‘Açık Su Yüzme Üçlü Tacı’ unvanına sahip ilk iki Türk sporcu arasında yer aldı.

- 2020’de Datça’daki Cumhuriyet Bayramı Yüzüşü’nü tamamladı.

- 2022’de İlk Mudanya Açık Su Maratonu’nu tamamladı.

- 2022’de Tahoe Gölü’nde 3 farklı parkuru 14 günde tamamlayarak dünya rekorunu kırdı.

- 2023’te Santa Barbara – Anacapa Kanalı’nı ı tamamlayan ilk Türk yüzücü oldu.

- 2024’te Coronado Adası Geçişi ile Soğuk Pasifik Okyanusu’nda zorlu bir parkurda gerçekleştirilen bu yüzüşü tamamlayan ilk Türk sporcu oldu.

- 2024’te Malawi Gölü Geçişi ilk Türk yüzücü, dünyada ise bunu başaran ilk 10 sporcu arasına girdi.

- 2025’te PLOB San Diego geçişini tamamlayan ilk Türk yüzücü oldu ve dünya çapında bu başarıya ulaşan 8’inci sporcu olarak tarihe geçti.