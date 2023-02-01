İTÜ’nün efsane hocalarındandı... Hayatını bilime adadığı odada yaşama veda etti

Haberin Devamı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı, önceki gün İTÜ’deki çalışma odasında kalp krizi geçirerek 70 yaşında vefat etti. Vefat haberi, İTÜ sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda, “Üniversitemizin efsane hocalarından Prof. Dr. Yusuf Yağcı vefat etmiştir. Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarımıza ve İTÜ ailemize başsağlığı dileriz. Seni hiç unutmayacağız” denildi. İTÜ rektörü İsmail Koyuncu da Yağcı’nın vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Gözden Kaçmasın Kopyalanamaz taklit edilemez: Mehmetçikler en etkili silah Haberi görüntüle

TATİLDE DE ÇALIŞIYORDU

Prof. Dr. Yusuf Yağcı’nın, ara tatil olmasına rağmen okula gitmeye devam ettiği, önceki gün de çalışırken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Prof. Dr. Yusuf Yağcı için İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde bugün saat 11.30’da tören düzenlenecek. Törenin ardından İTÜ Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Haberin Devamı

COVID KİTİ GELİŞTİRDİ

Prof. Dr. Yusuf Yağcı yürütücülüğünde, doktora öğrencisi Tuğba Çeliker ile Ege Üniversitesi’nin farklı fakülte ve bölümlerinden araştırmacılar, koronavirüsü cep telefonu tabanlı hızlı tanı kiti ile anlık tespit edebilmek amacıyla çalışma yapmıştı. Geliştirilen sistemle COVID-19 ve varyantları, tükürükten alınan örnekle bir saniye gibi kısa sürede tespit edilebileceği açıklanmıştı.

Çocukluk çağı Alzheimer’ı hakkında da çalışan Prof. Dr. Yusuf Yağcı, Dr. Antonino Puglisi ile birlikte Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie Programı kapsamında yaptığı araştırma projesi NANOMOP, Avrupa komisyonunca Mükemmel İnovasyon (Excellent Innovation) seçilmişti.

700’ÜN ÜZERİNDE MAKALE YAZDI

1952 yılında Bursa’da dünyaya gelen Yusuf Yağcı, yüksek lisans ve doktorasını İngiltere’de Liverpool Üniversitesi’nde yaptı. İTÜ’de doçent ve profesör oldu. İTÜ’de polimer kimyası alanında çalışan Yağcı, 700’ün üzerinde uluslararası bilimsel makale sahibiydi. 10 patent sahibi olan Yağcı, 6 uluslararası kitap, 31 kitapta da bölüm yazdı. Yağcı ayrıca 83 master ve 35 doktora tezi de yönetti. Türk Kimya Derneği şeref üyesi, Royal Society Fellow üyesi ve American Chemical Society üyesi olan Yağcı, 2016-2020 yılları arasında IUPAC’da (Polimer Bölümü) asli üyelik ve 46. IUPAC Dünya Polimer Bilim Kongresi’nin başkanlık görevini yürüttü. Yağcı, 1994 TÜBİTAK Bilim Ödülü, Elsevier Scopus Ödülü, Mustafa Parlar Onur Ödülü, Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü, Japonya Polimer Derneği Uluslararası Bilim Ödülü, Fotopolimer Bilim ve Teknoloji Ödülü - En İyi Makale Ödülü, Belçika Polimer Derneği Ödülü gibi ödüllerin yanı sıra 2019 yılında Alexander von Humboldt (AvH) Vakfı tarafından verilen Almanya’nın saygın bilim ödüllerinden Humboldt Araştırma Ödülü’ne de değer görülmüştü.