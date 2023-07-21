İTÜ’lülerin ‘güneş’ aracı Anadolu turu yaptı

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İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi (İTÜ ZES GAE), yeni araç ARIBA ZES XE’yi test etmek ve BWSC 2023 yarış simülasyonunu gerçekleştirmek amacıyla ZES İç Anadolu Testi gerçekleştirdi. 10-16 Temmuz arasında Eskişehir, Konya ve Aksaray illerini kapsayan test, 23 öğrencinin bulunduğu ekip tarafından uygulandı. Ekip, test süreci boyunca her gün saat 05.00’de kalktı. Hazırlıkların ardından 08.00’de başlayan sürüş, 17.00’de tamamlandı. Proje Yöneticisi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğrencisi Levent Çolakoğlu, “Test rotasındaki yoğun trafik koşulları ve trafik ışıklarındaki zorunlu duraklamalara rağmen ARIBA ZES XE ile 2273 kilometreyi tamamlamak önemli bir başarı oldu. Bridgestone World Solar Challange 2023 için emin adımlarla ilerliyoruz” dedi. Akademik danışman Dr. Alper Tolga Çalık da “ARIBA ZES XE, Bridgestone World Solar Challenge 2023 yarışmasında Türkiye’yi ve İTÜ’yü en iyi şekilde temsil etmek için önemli bir süreci daha tamamlamış oldu” ifadelerini kullandı.

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TOGG EŞLİK ETTİ

‘İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’nin test sürüşüne, Aksaray- Konya yolunda karşılaştığı Togg bir süre eşlik etti.

AVUSTURYA’DA YARIŞACAK

-İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, imal ettiği güneş enerjisiyle çalışan 10 elektrikli araba ve 2 otonom araç ile 3 kıtada 20’den fazla ödül kazandı. İTÜ ZES GAE, 2022’de 24 saat etabını üçüncülükle tamamladığı iLumen European Solar Challenge yarışmasından sonra hedefini 22-29 Ekim 2023 tarihlerinde Avustralya’da gerçekleşecek olan Bridgestone World Solar Challange yarışması olarak belirledi. Bridgestone World Solar Challange, dünyanın en zorlayıcı öğrenci yarışması olarak kabul ediliyor.