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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 26.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İTÜ’lü Halit’in katillerinin cezası onandı

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
İTÜ’lü Halit’in katillerinin cezası onandı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden yeni mezun olan Halit Ayar (23), yurtdışındaki eğitimine gitmeden önce 7 Eylül 2019’da 2 arkadaşıyla birlikte Beyoğlu’na gitti.

İstiklal Caddesi’ndeki tramvay durağında oturdukları sırada yanlarına gelip para isteyen Emra Yaşar ve Erhan Kurdal, kaçmaya çalışan Halit Ayar’ı bıçaklayarak öldürdü. Cezaevinden izinli çıktığı anlaşılan Emra Yaşar ile poliste onlarca suç kaydı bulunan Erhan Kurdal, yargılama sonunda ‘cinayet’ten ağırlaştırılmış müebbet ve ‘yağma’ suçundan da 29 yıl 3’er ay hapis cezası aldı. Yaşar ve Kurdal’ın avukatları karara itiraz etti.

‘YERSİZ GEREKÇE’

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının sunduğu istinaf gerekçelerini yerinde görmeyerek başvuruyu reddetti. Bu kararın ardından sanık avukatları Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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