İTÜ’lü Halit’in katillerinin cezası onandı

İstiklal Caddesi’ndeki tramvay durağında oturdukları sırada yanlarına gelip para isteyen Emra Yaşar ve Erhan Kurdal, kaçmaya çalışan Halit Ayar’ı bıçaklayarak öldürdü. Cezaevinden izinli çıktığı anlaşılan Emra Yaşar ile poliste onlarca suç kaydı bulunan Erhan Kurdal, yargılama sonunda ‘cinayet’ten ağırlaştırılmış müebbet ve ‘yağma’ suçundan da 29 yıl 3’er ay hapis cezası aldı. Yaşar ve Kurdal’ın avukatları karara itiraz etti.

‘YERSİZ GEREKÇE’

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının sunduğu istinaf gerekçelerini yerinde görmeyerek başvuruyu reddetti. Bu kararın ardından sanık avukatları Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu.

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