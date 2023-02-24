İTÜ'den "Sağlamlık raporu" dolandırıcılığı uyarısı

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İTÜ resmi sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir paylaşım yaparak dolandırıcılık uyarısında bulundu. Açıklamada; vatandaşların, reklam ve afişlerde yer alan 'İstanbul Teknik Üniversitesi Onaylı Deprem Risk Analiz Raporu', 'İTÜ Onaylı Bina Sağlamlık Raporu' gibi ifadelere inanmaması gerektiği belirtilerek, İTÜ'nün hiçbir firma ile böyle bir ortaklık içinde olmadığı ifade edildi.

"Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız depremler ülke olarak hepimizi derinden etkiledi ve etkilemeye devam etmektedir. Afetin hemen sonrasında öğrencilerimiz ve idari personelimiz yardım faaliyetlerinde ön plana çıkarken, akademisyenlerimiz de sahada incelemelerde bulundular" denilen açıklamada, "İncelemelerin ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi olarak birikim ve deneyimimizi sahaya yansıtarak, depremler için bir "ön tespit raporu" hazırladık. Oldukça detaylı biçimde hazırlanan bu raporumuzu süratle kamuoyuyla paylaştık. Üstelik, sahayı inceleyen ve raporun oluşmasında katkısı olan hocalarımız birçok kez raporun ayrıntılarına dair TV kanallarında ve sosyal medyada açıklamalarda bulundular" denildi.

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Son günlerde, çeşitli firmaların web sitelerinde ve görsel reklam materyallerinde "İstanbul Teknik Üniversitesi Onaylı Deprem Risk Analiz Raporu", "İTÜ Onaylı Bina Sağlamlık Raporu" gibi ifadeler kullandığına dikkat çekilen açıklamada, "Reklam amacıyla yapılan bu görsellerin/ilanların üniversitemizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bunlara itibar etmeyiniz. Üniversitemiz hiçbir firma ile böyle bir ortaklık içinde değildir. Çıkar elde etmek amaçlı böyle bir pazarlama faaliyeti içinde bulunan firmalara gerekli hukuki işlem en kısa sürede başlatılacaktır. İstanbul Teknik Üniversitesi, bilgi birikimini, bilimsel sınırlar dahilinde ve insanımızın faydasına olacak şekilde hızlı bir biçimde açıklamak konusunda elinden gelen çabayı göstermektedir. İTÜ olarak iki buçuk asırlık bilgi ve deneyimimizi kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi