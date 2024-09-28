İTÜ’de ilk ders Aziz Sancar’dan

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’de 2024-2025 akademik yılının açılış dersini 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar verdi. ‘Beyin Kanseri Tedavisi İçin Potansiyel Bir Aday’ başlıklı dersi veren Prof. Dr. Sancar’a öğrencilerden yoğun ilgi vardı. Sancar’ın ders vereceğini duyan öğrenci ve akademisyenler İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ne akın etti. Rektör Prof. Dr. Hasan Mandal’ın üniversitenin mevcut durumu ve gelecek hedeflerini içeren sunumunun ardından kürsüye gelen Prof. Dr. Sancar sahneye çıkarken ayakta alkışlandı.

KONU: BEYİN KANSERİ

Sancar dersinde ‘EDU’ olarak bilinen bir molekülün beyin kanserine karşı çözüm üretebileceğine yönelik çalışmalarını anlattı. Sancar ve ekibinin çalışmaları ölüm oranı çok yüksek olan beyin kanserine karşı bir çözüm potansiyeli ortaya çıkarıyor. İTÜ Rektörü Mandal da dersi izleyenler arasındaydı. Mandal dersin ardından şunları söyledi: “Aziz Sancar hocamız, ‘EDU’ diye bilinen bir molekülün beyin kanserine karşı çözüm üretebileceğine yönelik keşfi yaptı. Hocamız bu konuda çalışmalarını hayvan deneyleriyle sürdürüyor. Burada beyin kanserine çözüm bulundu demek şu aşamada elbette yanlış olacaktır. Aziz Hoca İTÜ’deki programımızdan sonra ABD’ye dönecek ve laboratuvarında insanlık için çözümler araştırmaya devam edecek.”

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TEDAVİDE UMUT IŞIĞI

- North Carolina Üniversitesi doktora öğrencisi ve ‘Aziz Sancar Bursiyeri’ Hümeyra Kaanoğlu, İTÜ akademik yıl açılış töreninde Prof. Dr. Sancar tarafından sahneye davet edildi. Nobel Ödüllü Profesörle birlikte ‘Sancar Laboratuvarında’ çalışan Kaanoğlu, tören sonrası beyin kanseriyle ilgili çalışmanın detaylarını Hürriyet’e anlattı: “Üzerinde çalıştığımız molekül aslında çok uzun zamandır laboratuvarlarda başka amaçlarla, DNA replikasyon deneylerinde kullanılan bir molekül. Ancak kanserdeki potansiyeliyle ilgili kapsamlı bir çalışma bugüne kadar yapılmamış. Biz de Aziz Hocamızın bahsettiği gibi tesadüf eseri başka bir şeye bakarken bu molekülün kanserdeki potansiyelini merak etmeye başladık. Niye beyin kanserinde işe yarayabileceğini düşündüğümüz sorusunun yanıtı da beyinde diğer hücrelerin bölünmesinin çok kısıtlı olması. Karşılaştırmalı deneylerimiz sürüyor. Elimizdeki verilere bakarak çalışmamızın beyin kanserine karşı etkili olabileceğini düşünüyoruz ancak henüz bu konuda makalemiz yayınlanmadı. Şu aşamada ‘beyin kanserine kesin çözüm bulundu’ demek kesinlikle yanlış olur. Bunun yerine çözüm potansiyelinin olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Bu kadar ölümcül, yaşama oranı yalnızca yüzde 5 olan bir kanser türünde, bu potansiyelin olduğunu söylemek bile son derece önemli bir veri.”

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