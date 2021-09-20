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İTÜ'de Prof. Dr. Celal Şengör'e protesto

#Celal Şengör#İstanbul#İTÜ

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir öğrencisine yönelik cinsel taciz sözleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir grup öğrenci tarafından protesto edildi.

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Şengör'ün açıklamalarıyla ilgili tartışma sürerken İTÜ Kadın Dayanışması üyesi bir grup, maden fakültesi önünde basın açıklaması yaptı.

Yapılan basın açıklamasında, "İTÜ rektörlüğü Celal Şengül'ün tacizini anlattığı videoyu paylaşmamız üzerine bir açıklama gerçekleştirdi. Okuldaki soruşturma ve karar alma süreçlerinin öğrencilere kapalı göstermelik komisyonlar tarafından değil, içerisinde öğrencilerin ve okul bileşenlerinin de olduğu şeffaf, takip edilebilir ve denetlenebilir taciz önleme birimleri tarafından sağlanmasını istiyoruz. Bizim üniversitemizde tacizin ve şiddetin meşrulaştırılmasına tahammülümüz yok" denildi.

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#Celal Şengör#İstanbul#İTÜ