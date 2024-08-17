İTÜ VE ODTÜ’nün rektörü değişti

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İTÜ ve ODTÜ gibi Türkiye’nin önde gelen 10 üniversitede üst kademe görev değişiklikleri yaşanırken 3 rektörün ise yeniden atandığı görüldü. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Verşan Kök görevden alınırken yerine makine mühendisliği alanında akademisyen olan, daha önce TÜBİTAK’ta Başkan Yardımcılığı yapmış Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil getirildi. İTÜ’de ise Prof. Dr. İsmail Koyuncu 4 yıldır sürdürdüğü görevini, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a devretti. 2018’den bu yana TÜBİTAK’ın başında olan Prof. Dr. Hasan Mandal, 2023’te Stanford Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde yüzde 2’lik dilimde yer almıştı.

8 ÜNİVERSİTEYE DAHA YENİ REKTÖR

İTÜ ve ODTÜ’nün yanı sıra rektör değişikliğine gidilen diğer üniversitelerde yeni görev dağılımları ise şöyle sıralandı: Gazi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Uğur Ünal, Atatürk Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Trakya Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dicle Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Kamuran Eronat, İstanbul Esenyurt Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İstanbul Ticaret Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Necip Şimşek, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Sözen ve Çukurova Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş atandı.