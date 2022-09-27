İTÜ güneş arabası Avrupa üçüncüsü

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AVRUPA Güneş Arabaları Yarışması’nın “24 Saat”lik yarış etabı pilot koşuşu ile başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ZES Güneş Arabası Ekibi yarışa geçen yıldan beri üzerinde çalıştığı ARIBA ZES X aracı ile katıldı. Yarış başlangıcından itibaren pit alanına 3 kez teknik kontrol ve 2 kez cam silme için toplam 5 kez giren ARIBA ZES X, sadece 47 dakika pitte kaldı. Araçlara 3 kez 1’er saatlik şarj hakkı verilen yarışmada, İTÜ’nün aracı 3 kez şarja girip toplam 155 dakika şarj oldu. Yarışın son saatine üçüncü sırada giren İTÜ ZES X, ikinci sıradaki Aachen Üniversitesi’nin aracı ile aradaki 3 tur farkını bire düşürdü. Ancak yeterli zaman kalmadığından yarışmayı 257 tur ile en çok tur atan üçüncü ekip olarak tamamladı.

AKSAKLIKLAR YAŞADI

Yarışmadan önce ARIBA ZES X, Dinamik Parkur yarışı için Circuit Zolder’ın asfaltına çıktı. Sırasıyla ısınma turu, hot lap, soğuma ve pit stop turundan oluşan Dinamik Parkur, genel sıralamaya yüzde 20 oranında etkisi olan bir etaptı. Ancak İTÜ’nün aracı pit stopta yaşadığı aksaklıklardan ötürü Dinamik Parkur’u 11’inci tamamlayabildi.

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‘İYİ HAZIRLANDIK’

İTÜ yarış ekibinden Abdullah Çalışkan yarışmayla ilgili şunları söyledi: “Yarışmaya bir senelik periyot içerisinde çok sıkı çalıştık. Araç lansmanı, Teknofest ve Türkiye turu ile yarış öncesi süreci çok iyi geçirdik. Yarış zorluklarla başladı. Yağış bizi korkutsa da doğru strateji ile çok iyi bir derece elde ettik. Avrupa’nın zirvesine Türk bayrağını taşımak gerçekten tüm yaşadığımız zorlukları unutturdu.”

3 KITADA 24 ÖDÜL

ARIBA ZES X, İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’nin bugüne kadar ürettiği 10 güneş arabasının enerji kullanımı ve verimlilik açısından en başarılısı olarak tanımlanıyor. Araç, hafifliği, verimliliği ve gücüyle dikkat çekiyor. İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, 2004 yılından bu yana, ürettiği arabalarla 3 kıtada 24’ten fazla ödül aldı. Geçen yıl ARIBA ZES X güneş arabası ve ARIBA Auto-nomous otonom aracı ile eşzamanlı olarak Belçika ve Türkiye’de yarışan ekip, Teknofest Robotaksi-Otonom Binek Araç Yarışması’nda üçüncülük ödülü kazanmıştı.