İTÜ dayanışması rekor getirdi

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Ragıp Vural Tandoğan, ABD’nin California eyaletinde bulunan 18.6 kilometrelik Coronado Adası’nı 5 saat 50 dakikada yüzerek, bir tam turu tamamlayan ilk Türk olmayı başardı. 10 yıl önce başladığı yüzmede 9 farklı maratonda başarı elde eden Tandoğan’ın bir sonraki hedefi önümüzdeki ekim ayında Afrika’da bulunan Malawi Gölü’nde yüzmek. 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği’nden mezun olan 59 yaşındaki Tandoğan, yüzme antrenmanlarının bir kısmını okulun yüzme havuzunda yapıyor. Böylece yolu İTÜ yüksek lisans öğrencisi Miraç Durhan’la kesişen Tandoğan, Coronado Adası’ndaki maratonda elde ettiği başarının gizli kahramanıyla da bu sayede tanıştı.

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MİRAÇ OLMASAYDI BAŞARAMAZDIM

Tandoğan, başarısının nasıl geldiğini şöyle anlattı: “Yüzmeyle ilgilenirken soğuk suda yüzebildiğimi de fark ettim. Bu önemli çünkü hipotermi yaşamamak için 20 ile 18 derece arasındaki suda yüzülmesi gerekir. Ancak Coronado Adası’ndaki maratonda 15 dereceyi gördüm. O an kendime başarabileceğimi telkin ettim ve Miraç’ın beni umutla beklediğini düşündüm.

Bireysel antrenörüm aynı zamanda Sutopu Milli Takımı’nın da antrenörü. Bu nedenle her daim yanımda olamıyor. Haliyle bu çalışma sürecimde bana destek olabilecek aynı zamanda beni anlayabilecek birine ihtiyaç duydum. Bunu da İTÜ vizyonu ve kültürüne hâkim birinin yapmasının daha iyi olabileceğini düşündüm. Mühendis kafasıyla düşünebilmek de bu çalışma sürecinde oldukça önemli. Yani Miraç olmasaydı bu başarıyı elde edemezdim.”

CORONADO ADASI’NI GEÇEN İLK TÜRK

Tandoğan, 2016’da Cebelitarık Boğazı ve Manş Denizi’ni geçti. Ardından Catalina Kanalı, Manhattan Boğazı, Anacapa Adası, Tahoe Gölü gibi yerlerde yüzdü. Tandoğan, Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası’nı geçip ‘Üçlü Taç’ unvanını alan ilk Türk yüzücü oldu.