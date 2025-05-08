İTÜ ‘6.2’nin MR’ını çekti

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İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından “23 Nisan 2025 Orta Marmara Sırtı Depremi (Mw 6.2_12.49-26 km Silivri Güneyi)” başlıklı ön rapor hazırlandı.

13 SANİYE SÜRDÜ: Rapora göre, 23 Nisan 2025’te saat 12.49’da Marmara Denizi’nin orta kesiminde yer alan Orta Marmara Sırtı’nda yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 13 saniye sürdü.

291’DEN FAZLA ARTÇI: Deprem 26 Eylül 2019’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki Silivri depreminin yaklaşık 5 kilometre güneyinde gerçekleşirken, 25 Nisan itibarıyla bölgede 291’in üzerinde artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı depremler, yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre genişliğinde bir alanda, ana fayın kuzeyinde yoğunlaştı.

ENERJİNİN YÜZDE 12’Sİ BOŞALDI: Depremin meydana geldiği bölgenin, en son Mayıs 1766’da deprem üreten Doğu Sırt Kuzey Segmenti (Kumburgaz Fayı) ile Silivri Sırt Güney Sınır Fayı arasında yer aldığı ifade edilen raporda, 2019’daki Silivri depremleri sonrasında bölgede gözlenen gerilim değişimi ile 2025’teki depremin lokasyonu arasında uyum bulunduğu vurgulandı. Yapılan hesaplamalarda, 1766’dan bu yana biriken sismik gerilimin yaklaşık yüzde 12’sinin bu depremle boşaldığı değerlendirildi.

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EN YÜKSEK İVME 0.2 G: Deprem merkezinden 200 kilometre yarıçaplı alanda ölçülen en yüksek yer ivmesi, merkez üssüne yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki İstanbul Küçükçekmece’de kuzey-güney yönünde 0.2 g olarak kaydedildi. Diğer yüksek ivme değerleri ise Sazlıbosna Barajı’nda 0.16 g, Marmara Ereğlisi sahilinde 0.1 g ve Arnavutköy’de 0.1 g ölçüldü. Kumburgaz Fayı’na ilişkin analizlerde, 1766’dan bu yana bölgede biriken 3.7 metrelik atımın yalnızca 0.3 metresinin bu depremle boşaldığına vurgu yapıldı.

DAR ALANLA SINIRLI KALDI: Ön raporda, ana şok ve artçıların dağılımının fay düzleminde dar bir alanla sınırlı kaldığı, buna karşılık gerilmenin Orta Marmara Çukuru yönünde yoğunlaştığı tespitine yer verildi.

MATAM MÜDÜRÜ’NDEN 7.8 UYARISI: ‘EN KÖTÜ’SÜNE HAZIRLANILMALI

- MATAM Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, son depremin Marmara Denizi’deki Kumburgaz segmentinin yalnızca 20 kilometrelik kısmında gerçekleştiğini, segmentin tamamının 80 kilometre uzunluğunda olduğunu söyledi:

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“Fayın yalnızca küçük bölümünde yaklaşık 30 santimetrelik bir hareket yaşandı. Halbuki aynı bölgede 3.7 metrelik bir gerilim birikmiş durumda. Bu, büyük depremin habercisi değil ama ‘stres boşaldı’ demek de yanlış. Fayın büyük kısmı hâlâ yerinde duruyor. 7.8’lik senaryo korku yaratmak amacıyla değil, mühendislik hesabıyla ortaya konuldu. Doktora çalışmalarıyla, moment, fay uzunluklarıyla hesaplandı. Bir kova düşünün, dört gözlü. Bu kovanın içi doluysa, dört parça da bir anda boşalabilir. Ya hepsi boşalırsa, biz ona göre önlem almazsak ne olur? Bir segment kırılırsa 7.1 olur, diğeri de kırılırsa 7.4, üçü kırılırsa 7.6, dördü kırılırsa 7.8. Eğer siz 7.1’e göre şehirlerinizi tasarlarsanız, 7.8 olursa ölürsünüz ama 7.8’e göre hazırlarsanız, 7.1 olursa bir şey olmaz.”

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RAPORU KİMLER HAZIRLADI

- İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral koordinasyonunda hazırlanan ön raporda, Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Prof. Dr. Seda Yolsal Çevikbilen, Doç. Dr. Tuna Eken, Prof. Dr. Hülya Kurt, Doç. Dr. Beyza Taşkın ve Dr. Murat Şahin’in yer aldığı Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) Grubu’nun imzası var.