İttifaklarda son durum

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AK PARTİ-HÜDAPAR’DA SON NOKTA HAFTAYA

Bu hafta iki parti heyetlerinin bir kez daha toplanacakları, gelecek hafta yapılması beklenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu arasındaki görüşmede de kararın netleşeceği ifade edildi.

BİZ DE KAPISINI ÇALDIK

İki parti yöneticileri arasındaki görüşmede seçim sürecinde nasıl bir yol izleneceği ele alınırken, HÜDAPAR’ın, AK Parti listelerinden seçime girip girmeyeceği konusunda değerlendirmeler yaptığı belirtiliyor. Sürecin haftaya kadar netleşeceğini söyleyen AK Parti kurmayları, “HÜDAPAR’ın ‘Erdoğan’ı destekleyeceğiz’ jesti üstüne biz de kapsını çaldık. Milletvekilliği sürecine ilişkin ne yapılabilir ona bakalım, gerekirse davet edelim anlamına gelecek bir giriş yaptık” dediler.

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YENİDEN REFAH’TA BUGÜN KARAR GÜNÜ

YENİDEN Refah Partisi’nin, AK Parti’nin ittifak teklifini bugün karara bağlaması bekleniyor. Genel Başkan Fatih Erbakan’ın karar öncesi dün yapmayı planladığı Başkanlık Divanı toplantısı bugüne ertelendi.

Yeniden Refah kaynakları, partinin yetkili kurullarındaki değerlendirmelere ilişkin Hürriyet’e bilgi verirken, “İttifakı isteyen de çok istemeyen de. Sonuçta, bütün bu değerlendirmelerin ışığında son kararı Genel Başkanımız alacak” dedi.

RADİKAL TALEPLERİMİZ YOK

Yeniden Refah kaynakları, kamuoyunda tartışılan talepleri için ise “Öyle radikal taleplerimiz yok, hepsi de makul, toplumda uzlaştırıcı talepler. Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nun kaldırılmasını değil, bazı düzenlemeler istiyoruz. Mesela, sadece kadınlar değil şiddetten erkekler de mağdur. Süresiz nafaka konusunda düzenlemeye gidilebilir” bilgisini verdiler. AK PARTİ Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise “Kırmızı çizgimizdir 6284” dedi.