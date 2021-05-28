‘İttifakın muazzez varlığını koruyacağız’

27 Mayıs, yakın siyasi tarihimizin iç burkan, yürek sızlatan, vicdanları kanatan vahim hadiselerin yaşanarak milli hafızalara kazındığı bir zaman dilimidir. 27 Mayıs 1960 darbesi milli iradeye doğrultulmuş silahtır. Hâlâ sancıları hissedilen 27 Mayıs 1960 darbesi münasebetiyle Türkiye’nin hem önü kesilmiş, hem de demokrasi kültürü zedelenmiştir.

SOKAK DEDİKODULARINA BEL BAĞLAYANLAR

Bugün oynanan melanet oyunların Türkiyemizi yolundan çevirme ihtimali, Türk milletini geri adım attırma şansı elbette düşünülemeyecektir. Sokak dedikodularına bel bağlayan, sosyal medya fitnelerini geçim kapısı gören, suç ve terör örgütlerinin şantajlarından medet uman zillet ittifakı milletimizin engin feraset ve gıpta edilecek irfanı karşısında asla tutunamayacaktır.

Kalbi Türkiye sevdasıyla çarpan hiçbir dava arkadaşım, hiçbir muhterem vatandaşım vatan ve millet muhaliflerinin senaryolarına prim ve destek vermeyecektir. Cumhur ittifakının muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız. Milliyetçi Hareket Partisi meselelere hâkimdir. Nitekim partimiz Türkiye’nin içine çekilmek istenen girdabın farkında, buna karşılık siyasi pozisyonu da nettir ve milletten yanadır. Bugün İl Başkanları ve MYK toplantılarımızda takip edeceğimiz siyaset ve stratejiler, ülkücü şehitlerimizin manevi hatıraları saygıyla yad edilerek ele alınmıştır. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey, 27 Mayıs 1980’de şehit edilen eski Gümrük ve Tekel Bakanımız Gün Sazak’a Bey’e, bütün vatan ve dava şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara