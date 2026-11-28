Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin İslamabad’da gerçekleştirilen ikinci olağan toplantısına katıldı. Bakan Fidan ittifakın, bölgedeki sorunların bölgesel sahiplenme anlayışıyla, diyalog ve işbirliği temelinde çözülmesini hedefleyen yapıcı bir girişim olduğunun altını çizdi. Fidan, ittifak üyeleriyle ortak güvenlik anlayışı ve kapsayıcı işbirliği temelinde, ulusal güvenlikle ilgili konularda yakın istişare ve dayanışmanın sürdürüleceğini vurguladı.

Fidan, Türkiye’nin bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve refahın güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda, anlaşma kapsamında üstlenilen kolektif savunma taahhüdüne bağlı olduğunu yineledi.

Haberin Devamı

HUSİ SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ

Bakan Fidan, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden Husi saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek Türkiye’nin Suudi Arabistan’la tam dayanışma içinde olduğunu teyit etti. Toplantıda ABD, İsrail ve İran arasındaki ihtilafın diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasının önemine de dikkat çekildi. Fidan, Babülmendep Boğazı’nda deniz güvenliği ve seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik ittifak üyelerince yürütülen girişimlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

EV SAHİBİ TÜRKİYE OLACAK

Fidan, toplantının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Sivil karargâh olan genel sekreterliğin kurulması ve askeri karargâh olan müşterek askeri komutanlığın kurulması konusundaki bütün prensip kararlarının alındığını kaydeden Fidan, komitenin çoğu kararı onayladığını bazı konuların da bir sonraki komiteye bırakıldığını söyledi. Fidan, bir sonraki komite toplantısının ev sahipliğini Türkiye’nin yapacağını duyurarak, kurumsallaşmayla alakalı sekretarya yapısı, müşterek harekât, kuvvetlerin tahsisi gibi birçok konu bulunduğuna işaret etti.

ÜYE OLMAK İSTEYEN ÜLKELER...

Fidan, “Burada ülkelerin sadece askeri imkânlarını değil, savunma sanayisindeki imkânlarını da bir araya getirerek daha fazla ortaya güç çıkarması, etki çıkarması ve barışa ve istikrara daha büyük bir katkı sağlaması bu ittifakın en büyük amacı” dedi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İttifak için ortaya koyduğu iradenin diğer liderler tarafından da paylaşıldığını vurgulayarak, üye olmak isteyen diğer ülkelerle ilgili nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında da önemli görüşmeler yaptıklarını ve birtakım prensip kararlar aldıklarını dile getirdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın AP’nin kafasında o harita var Haberi görüntüle

ORTAK SAVUNMA KARARLILIĞI

Toplantının ardından Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, komitenin bölgedeki güvenlik gelişmelerini değerlendirdiği ve üç ülkenin bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla ortak çalışmalarını sürdürme kararlılığını yeniden teyit ettiği belirtildi. Tarafların kolektif savunma, karşılıklı dayanışma ile ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygı ilkelerine bağlılıklarını yinelediği kaydedildi. Açıklamada, devam eden siyasi ve askeri istişarelerin sonuçlarının da ele alındığı, ortak çıkar alanlarında işbirliği ve eş güdümün güçlendirilmesi, bölgesel gerilimlerin azaltılmasına yönelik çabaların desteklenmesi ve anlaşmazlıkların diyalog ile diplomasi yoluyla barışçıl şekilde çözülmesi amacıyla istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi. Komitenin, Husilerin Suudi Arabistan’da sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını güçlü şekilde kınadığı belirtildi.

Haberin Devamı

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF’LE GÖRÜŞTÜLER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen Mekke Ortak Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin ikinci toplantısı sonrasında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le bir araya geldi. Şerif, ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantının ardından Türk ve Suudi Arabistanlı üst düzey yetkilileri onuruna verdiği akşam yemeğinde konuklarını kapıda karşıladı.

Başbakan Şerif, Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma İttifakı’na bağlılığını yineleyerek üç ülkenin güvenlik, egemenlik ve toprak bütünlüklerini anlaşma hükümleri doğrultusunda savunma konusundaki birlik ve kararlılığından memnuniyet duyduğunu belirtti. Şerif ayrıca, Suudi Arabistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine yönelik tam desteklerini yineleyerek, ülkesinin Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı. DHA