İttifakımız ve milletle devam

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de düzenlenen Kabine toplantısının ardından özetle şu açıklamaları yaptı:

“3 Kasım 2002 seçimlerinin 23’üncü sene-i devriyesini idrak ediyoruz. İktidardaki 23’üncü yılımızı geride bıraktık. Çok partili demokrasi tarihimizde yeni bir rekora daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Girdiğimiz tüm seçimlerde desteğini ve duasını eksik etmeyen tüm ferdimize teşekkür ediyorum. Bundan 23 yıl önce milletimizin teveccühüne nasıl mazhar olduysak bugün de aynı gururu, heyecanı yaşıyoruz. Türk milletine hizmet sevdalısıyız. Aşkla, şevkle milletimize hizmet üretmeye ve Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz.

KONUT PROJESİ

İstanbul Başakşehir’de Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını yaptık. 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz. Bunlardan 100 binini İstanbul’da inşa edeceğiz. İstanbul’da 100 bin konutun inşasının yanı sıra 15 bin konutu TOKİ eliyle uygun şartlarda vatandaşlarımıza kiralayacağız. Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Kuraları aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimatı ise Mart 2027’de Allah’ın izniyle yapacağız. Şehirlerimizi aynı zamanda mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz.

Haberin Devamı

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102’nci yıldönümünü milletçe hep birlikte gururla kutladık. Yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyorum. Şahsımıza gönderdiği anlamlı bir hediyeyle Cumhuriyetimizin 102’nci yılını kutlayan Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, külliyemizdeki resepsiyonumuzu teşrif eden siyasi partilerin genel başkanlarına, tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. İttifak ortağımız ve milletimizle beraber Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Türkiye’nin potansiyeli bunların çok çok üstündedir. Özellikle doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz görenleri kendisine hayran bırakan tabii ve tarihi güzelliklere rağmen turizmde hak ettiği yeri uzun yıllardır alamadı. Bunun en büyük nedeni terördü. Terörsüz Türkiye süreciyle inşallah bu engeli de tamamen kaldırıyoruz. Terör tehdidinin kalıcı olarak bitmesiyle Güney ve Doğu Anadolu çok farklı ivme kazanacak. Bu süreç başarıyla neticelendirdiğinde İstanbul kadar Diyarbakır, Antalya kadar Van, Bursa kadar Bitlis kazanacak. Terörsüz Türkiye menziline varıldığında inşallah kazanan 86 milyonun her bir mensubu olacaktır.

Haberin Devamı

BİR VE BERABERİZ

Sadece ülkemiz değil, Suriye’den Irak’a bölgedeki tüm kardeşlerimiz de aynı şekilde terörsüz iklimin sağladığı imkanlardan istifade edecek. Ne yapıyorsak bunun için yapıyor ve mücadele ediyoruz. Terörle, silahla ve ayrılıkçı gündemlerle hiçbir yere ulaşılamaz, bundan hiçbir kimseye hayır gelmez. Bu yalın gerçeği herkesin görmesini ümit ediyoruz. Biz bu coğrafyanın 1000 yıllık sakinleriyiz ve sahipleriyiz. Mazimiz gibi geleceğimiz de ortaktır. Bir ve beraberdir. Son 40 yılda çok büyük acılar yaşadık, ağır bedeller ödedik. Ne ülkemizde ne de komşularımızın topraklarında terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz. İstikbalin mutlu ve müreffeh günlerini birlikte inşa edeceğiz. Ayrılığa düşmeden birbirimize güvenerek, müştereklerimizi büyüterek parlak yarınlara beraberce yürüyeceğiz.”

Haberin Devamı

KAAN ZİRVEYİ ZORLAYACAK

“Yerli ve milli savunma projelerimizi süratle devreye alırken Avrupalı müttefiklerimizle kazan-kazan temelinde savunma işbirliğimizi güçlendireceğiz. Milli muharip uçağımız KAAN’ı belirlediğimiz takvimde Hava Kuvvetlerimizin envanterine katacağız. Hürjet nasıl kendi alanında liderliğe oynuyorsa tüm süreçler tamamlandığında Allah’ın izniyle KAAN da kendi kategorisinde zirveyi zorlayacak. İspanya hükümetinin geçen hafta 45 adet HÜRJET alımını onaylamasını, bu iddialı duruşumuzun bir ispatı olarak görüyoruz. Bunun arkasının geleceğinden hiçbir şüphe duymuyoruz. Türkiye, gizli-açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayiinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir.

Haberin Devamı

KARTALKAYA: KARAR YÜREKLERE BİR NEBZE DE OLSA SU SERPTİ

“En büyük atılımın yaşandığı sektörlerin başında mâlum turizm geliyor. Ziyaretçi sayımız geçen yıl 62.3 milyona ulaştı. Turizm gelirlerimiz ise 61.1 milyar dolara yükseldi. Sektörümüzü kum, deniz, güneş üçgeninde çıkartarak kongre ve spor turizmine kadar farklı alanlarda geliştirdik. Rant hırsı, ihmal, tedbirsizlik sebebiyle maalesef sektörümüzün üzerine hak etmediği gölge düşürdü.

SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ

21 Ocak tarihinde Kartalkaya’da 78 canımızı kaybettiğimiz otel yangının yüreklerimize açtığı yaralar hâlâ tazedir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan mahkeme kararları inanıyorum ki, bir nebze de olsa yüreklerdeki yangına su serpmiştir. Bundan sonraki sürecin de takipçisi olacağız.

Haberin Devamı

TURİZM RAKAMLARI

Gözünü para hırsı bürümüş vicdansızlara rağmen turizm sektörümüzün yükselişi sürüyor. 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı 49 milyon 993 bin oldu. Bu rakam bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 1.6 büyüme anlamına geliyor. Turizm gelirinde de

geçen seneye kıyasla iyi bir yerdeyiz. 2025 yılının ilk 9 ayında 50 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Bu tüm zamanların üç çeyrek rekorudur. Bu rakamlar doğrultusunda 2025 yılsonunda 64 milyar dolar olan gelir hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüzü söyleyebilirim. Kişi başı gecelik harcama da bizim için önemli veridir. İlk 9 ayda yüzde 9 artışla 116 dolara yükseldi. Tüm ziyaretçiler açısından bu rakam 103 dolar oldu.”

ÖZEL'E: ŞANS TANIMIŞTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP Lideri Özgür Özel’i de eleştirdi:

“Büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine hem yurtiçinde hem yurtdışında bizzat şahitlik ettik. Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG’u Kuveyt Emiri ve Umman Sultanı’na hediye ettik. Ana muhalefet partisi genel başkanı ülkesini şikâyet için Avrupa kapılarında sabahlarken; biz, Türkiye’yi bölgenin cazibe merkezi haline getiriyoruz. Biz muhalefetin yeni genel başkanına ilk başta şans tanımıştık. Göreve gelirken Türkiye partisi olacağız lafından umutlanmıştık. Maalesef bunun da arkasında duramadı. Özgür Özel kapı kapı gezip Türkiye’yi yurtdışında şikayet ediyor. Selefinin kötü geleneğini devam ettirdi. İki alkış almak, birkaç marjinal tipten destek koparmak için yüzyıllık partiyi hem de kendisini küçük düşürdü. Bu yolun yanlışlığını kendisinin de kısa sürede fark edeceğine inanıyorum.

İSTANBUL’A YENİ MİLLET BAHÇESİ

1 Kasım Cumartesi günü çevre alanında muhteşem bir eserin açılışını yaptık. 1.215.000 metrekarelik alana yayılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi İstanbullu kardeşlerimizle aziz milletimizin hizmetine sunduk. İstanbul’da, Türkiye’nin en büyük şehir parkını İstanbul’a kazandırmış olduk. Burası, Allah korusun, afet zamanında toplanma merkezi olarak da hizmet verecek. Afet Yönetim Merkezi’nin de yer aldığı millet bahçemizde herhangi bir afet durumunda 40 bin çadır kurulabilecek. İstanbul’umuz, bir yeşil alanın ötesinde deprem riskine karşı milyonların sığınabileceği devasa bir toplanma merkezini de böylece kazanmış oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.”