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İttifaka yanlışları düzeltelim diye girdik

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#Yeniden Refah Partisi#Fatih Erbakan#Bursa
İttifaka yanlışları düzeltelim diye girdik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 07:00

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aday tanıtım toplantısı için Bursa’ya gitti.

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Partililere seslenen Fatih Erbakan, yanlışları düzeltmek için Cumhur İttifakı saflarında yer aldıklarını belirterek şunları söyledi: “Herhangi bir seçim bölgesinde milletvekili çıkarmaya yetecek oyu almamız halinde Türkiye’nin diğer başka hiçbir yerinde 1 tane oy almamış olsak dahi, o bölgeden o milletvekilini çıkarmış oluyoruz. Adeta bağımsız adaylarla seçime gidiyormuşuz gibi olacak. Hiçbir şekilde baraj diye bir problem yok. Milli görüşü tam 21 yıl aradan sonra yeniden TBMM’ye taşıyacağız. Biz ittifaka yanlışa ortak olalım diye değil, yanlışları el birliği ile düzeltelim diye girdik.Eksikleri tamamlayalım, bunların düzeltilmesinde vesile ve takipçisi olalım maksadıyla girdik. Bizim ittifak kararımız tamamen ilkelerimiz ve prensiplerimiz üzerine inşa edilmiş bir karardır.” 

 

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#Yeniden Refah Partisi#Fatih Erbakan#Bursa

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